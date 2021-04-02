情色網站SWAG被抄！網哀嚎「我的鑽石還有2萬多啊」　官方回應了

▲情色網站SWAG被抄，目前網站呈現關閉狀態。（圖／翻攝SWAG YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

知名成人網站「SWAG」從情色平台演變為性交易平台，1日被刑事局搜索、關閉網站，SWAG的5名負責人也被帶回送辦。消息曝光後，許多網友也哀嚎花錢購買的鑽石等同消失，「我的鑽石還有2萬多啊！」

檢警表示，SWAG先由藝人黃立成創辦，2017年轉售給劉姓男子，並以招募女子擔任直播主，透過APP大量販售情色影片內容等。消費者透過購買「鑽石」點數，可瀏覽完整影片，或透過聊天功能與女優約會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

警方鎖定「SWAG」已久，發現「SWAG」將網站架設在美國，但公司設立於台北松山區大樓，因此1日下午出動帶回劉姓夫婦等5名主嫌，另30名員工、網路工程師被列為證人，共帶回35人。

▲▼SWAG日前因捷運車廂系列引起討論。（圖／翻攝自SWAG）



消息曝光後，不少網友紛紛哀嚎，「還我鑽石來」、「為什麼連這點小小的樂趣也要剝奪」、「如此用心的拍攝電影錯了嗎？」「我的鑽石還有2萬多啊」、「我買鑽石的錢找誰討」。

但也有人說，「不怕，有麻豆和dmm」、「高調那麼久沒被抓，還以為後台很硬」、「宿敵被抄，JVID可樂了」、「大哥真的很神唉，創了一堆，最後都賣掉換錢，平安無事」、「幹得好，直接開onlyfans比較快」。

►經典明星商品，一滴逆轉膚況

▼情色網站SWAG官方聲明如下。（圖／翻攝SWAG臉書）

