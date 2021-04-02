惡劣渣男連娶「8個老婆」　到手後全逼下海賣淫！

▲被害女性在婦女團體的陪同下召開記者會。（圖／翻攝自TNIE）



記者王佩翊／編譯

印度一名男子一連娶了8個老婆後，竟將她們全都賣給私娼寮，逼迫妻子們賣淫，更要脅被害人如果將此事說出去，就要把她們都殺了。被害女性忍無可忍後，向當地婦女團體求援，整起事件才因而曝了光。據悉，這名男子先前就曾因強迫賣淫與呼麻遭到警方逮捕，如今又涉嫌恐嚇與強迫妻子賣淫，目前已經遭到警方逮捕。

根據The New Indian Express報導，印度安德拉省（Andhra Pradesh）維札格（Vizag）一名33歲男子庫瑪爾遭首任與第二任妻子指控，他一連娶了8個老婆，但卻逼迫每個老婆都下海賣淫，一旦有人反抗，他就會對其處以私刑，並威脅被害女性要將其殺害。

庫瑪爾的第一任與第二任老婆被賣給私娼寮，並過著宛如地獄的生活，最終忍無可忍，在2月18日到警察局指控庫瑪爾對她們進行死亡威脅。隨後，第一任與第二任老婆便與其他老婆一同找上當地的婦女團體，被迫賣淫之事才因此曝了光。

婦女團體召開記者會指控庫瑪爾的惡行，受害人更稱，當初向警方報案時，疑似被吃案。據悉，庫瑪爾早在之前就有強逼女子賣淫的前科，不僅如此，還曾經因為呼麻遭逮，如今他也因為逼迫妻子們下海遭到警方逮捕。

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