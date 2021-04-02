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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／太魯閣號48死　蔡英文親赴台鐵應變中心視察　

記者蔡文鈴／台北報導

台鐵太魯閣號2日上午發生出軌意外，截至目前統計已釀48人死亡，118人輕重傷，據了解死亡人數仍不斷增加中，還有40具遺體在車廂內，各地救難隊已在第一時間出動救援。總統蔡英文也在第一時間指示各單位救援工作，下午4點親赴台鐵災害應變中心視察。《ETtoday新聞雲》全程直播。

台鐵這起重大意外受到各界關注，蔡英文稍早做出4點指示，一、各相關單位全力投入救援任務；二、衛福部啟動大量傷病患緊急醫療救護機制；三、交通部及台鐵積極因應後續交通調度；四、運安會嚴格進行事故調查，務必完整釐清事故原因。

蘇貞昌下午聽取完簡報後表示，要對於罹難家屬，受害乘客表示最大的歉意，發生此意外非常遺憾，目前聽取各單位詳細報告後，有35乘客、一司機沒有呼吸心跳ohca現象，目前還有8人在變形車廂中，會盡快搶救，還有81人受傷，盡速送往各家醫院搶救。

蘇貞昌期盼全國同胞一起集氣，給往生者致意，給受傷乘客加油打氣，給工程人員鼓勵支持，相關交通秩序維持都特別要求，感謝各地方政府地區都提供醫護、救災協助。

▲總統蔡英文於中常會前發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

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