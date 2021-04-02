「火車坐哪最安全？」專家曝這一節最慘烈：保命姿勢曝光

▲太魯閣車頭全毀。（圖／翻攝記者爆料網）

網搜小組／劉維榛報導

2018年普悠瑪列車翻覆，當時釀18死190人受傷，而今（2）日清明連假第一天，台鐵再度發生出軌意外，傳出54人罹難，其中火車司機證實殉職。對此，網友紛紛求解，「火車坐第幾節最安全？」

一名網友在PTT好奇求問，「火車坐第幾節最安全？」並認為第一節車廂首當其衝最危險，「中間也危險，因為被擠壓，那這樣是不是最後一節最安全？」

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底下網友熱議，「後面被追尾也不是不可能，中間出軌會被甩出去」、「高鐵把商務車廂坐在第6節」、「上次普悠瑪是後面車廂噴出去死傷最慘」、「沒有絕對的安全，死神想找上你就躲不掉，看看上次遊覽車事件，死的都是左後方，誰想的到各種撞擊方式」。

▲座椅90度摺翻，可見當時撞擊力之大！（圖／翻攝台東大小事）

過去本站曾報導《火車坐哪比較安全？答案「跌破網友眼鏡」...姿勢更是重點》，中華民國鐵道文化協會科長鄧志忠直言，沒有一個絕對值，「只是機率問題」，畢竟發生撞擊有各種形式，像是追撞、對撞、側撞，對車廂都會產生不同的影響，不過以撞車頭最為劇烈。

至於坐哪節車廂最安全？鄧志忠指出，「都一樣安全」，關鍵的保命方法，他認為是在車子內的「姿勢」，只要不要站著，行進間採「正常坐姿」，就能有比較好的重心，面對事故發生時就能降低傷害。

▼旅客狼狽脫逃！（圖／消防署提供）