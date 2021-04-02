台鐵408次太魯閣號爆出軌意外！倖存乘客曝原因「工程車掉下來」

▲原因爆出「貨車掉下來被火車撞到」。（圖／翻攝自花蓮同鄉會）

網搜小組／鄺郁庭報導

清明連假首日台鐵就傳出意外！2日台鐵408次太魯閣列車在清水隧道口撞到一輛闖入的小貨車，發生2車及3車出軌事故，目前列車卡在大清水隧道內，全車大停電，詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。就有網友在臉書《花蓮同鄉會》貼出相關照片，底下則有倖存乘客，透露事故原因。

「稍早台鐵發生意外！朋友搭乘這班列車回花蓮倖存拍攝。已經很多警消到場了。」有網友將相關照片上傳臉書《花蓮同鄉會》，貼文引爆議論，其中就有人在底下留言貼出跟朋友的對話訊息，「剛剛朋友在車上回報，一台貨車施工掉到鐵軌旁邊撞到火車。」只見對話中，傳訊者發訊息確認「是貨車（工程車）掉下來被火車撞到吧？」疑似乘客的另一方則回「嗯」。

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據悉，該列車是從樹林前往台東的太魯閣號，全車搭車旅客約350人，上午9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道時，疑似撞上工程車，工程車當場卡在隧道口，列車第4、5節車廂出軌。台鐵接獲消息後，緊急成立一級應變小組。

警消出動32輛救護車救援，目前1至3節車廂已疏散約60人，4至5節車廂變形搶救中，約20人輕傷待送醫、重傷3人已送醫、目視無生命徵象約4人，消防啟動大量傷患救護機制搶救中。詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▼太魯閣號2日傳出出軌意外。（圖／翻攝自花蓮同鄉會）