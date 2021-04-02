　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／男炒股被判服社會勞務！台南警竟幫作假　檢聲押2人交保5人

▲台南地檢署偵辦翁姓男子涉嫌執行社會勞務不實，將翁男及退休楊姓所長聲押，另5名現、退休員警、觀護佐理員以8-10萬元交保。（圖／記者林悅攝）

▲台南地檢署偵辦翁姓男子涉嫌執行社會勞務不實，將翁男及退休楊姓所長聲押，另5名現、退休員警、觀護佐理員以8-10萬元交保。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

翁姓男子2012年間涉炒作佳和集團股票等案，高院以違反證交法及商業會計法等罪，判處合併執行1年定讞，可易服勞務，惟翁被控未實際在台南市警麻豆分局官田所從事社會勞務，台南地檢署1日傳喚當時的員警進行調查，訊後認為翁男與現已退休楊姓副所長同謀涉嫌不實記載，2日凌晨近2時許將2人聲押，另5名退休或現任員警、退休觀護助理員8至10萬元交保。

台南地檢署指出，台灣高等檢察署發交南檢偵辦翁姓男子不實執行社會勞動案，翁男於2012年間因涉及共同炒作佳和公司股票及填製不實會計憑證，遭台灣高等法院判處應執行有期徒刑1年確定，經台北地檢署囑託南檢執行，並經南檢准予易服社會勞動，於2012年9月執行完畢。

台灣高等檢察署檢察官日前重新檢視該案卷宗時，發現翁男竟於短短2012年1月至9月間，即將合計2196小時之社會勞動執行完畢，疑似涉有執行不實之情形，經核對相關資料後，認其應有未依規定前往社會勞動機構，即原台南縣察局麻豆分局官田分駐所執行，該分駐所督導人員卻將之記載為按時執行，乃將全案發交台南地檢署偵辦，南檢分由檢察官郭書鳴負責主辦。

台高檢於3月31指派11位台高檢檢察事務官南下協助，台南地檢署則由檢察長親自領軍，率領2位主任檢察官及6位檢察官協同檢察官郭書鳴指揮南下協助之11位檢察事務官、南檢19位檢察事務官與行政科室同仁偵辦此案，並請內政部警政署政風室協助函調相關資料。

本案於4月1日凌晨4時許由南檢檢察長親自主持勤前教育，清晨5時50分，主任檢察官、檢察官及30位檢察事務官即於各指定處所進行同步傳訊，總計傳訊被告16人，證人1人，函調處所6處。傳訊對象除翁男外，尚有8名現職員警、5名退休員警、翁男之秘書以及南檢已離職及現職之觀護佐理員等人。

受傳訊之被告到達南檢後，馬上由檢察事務官進行初詢，而後由檢察官進行複訊，本案經訊問後，認翁男涉嫌與該分駐所已退休之前楊姓副所長同謀，明知某些執行時段，翁男並未實際進行社會勞動，卻在相關督導與簽到表冊上不實記載為按時執行，使翁男得以提前將應執行之時數執行完畢，所犯公務員登載不實罪嫌重大，且有串證及滅證之虞，翁及楊2人均諭知聲請羈押禁見。

另時任該分駐所之徐姓員警、張姓前員警（已退休）、曾姓員警、駱姓員警各裁定具保10萬元，南檢已離職之林姓觀護佐理員具保8萬元。

南檢指出，社會勞動制度立意良善，卻遭翁男等有心人扭曲濫用，虛偽作假，逃避刑罰制裁，台南地檢署必從嚴從速偵辦，以維刑罰執行之公平性。

據了解，翁男被台灣高等法院判合併執行1年定讞，可易服勞務。判刑確定後，因由於翁男戶籍在台南，便由台北地檢署委託台南地檢署代為執行，並同意翁男以易服勞役方式折抵刑期，指派到之前的原台南縣警局麻豆分局官田分駐所執行社勞。

▲台南地檢署偵辦翁姓男子涉嫌執行社會勞務不實，將翁男及退休楊姓所長聲押，另5名現、退休員警、觀護佐理員以8-10萬元交保。（圖／記者林悅攝）

▲台南市警麻豆分局副分局長徐百瑄指出，檢察官傳喚當時服務於官田分駐所及承辦人員到案說明，以釐清翁男於易服勞動期間是否有違失情形，麻豆分局會全力配合檢方清查釐清。（圖／記者林悅翻攝）

台南市警麻豆分局副分局長徐百瑄指出，本案發生於2012年間，在當時的麻豆分局易服社會勞動案，於1日傳喚當時服務分駐所的員警協助釐清案情，因翁姓男子曾經2012至2013年間至麻豆分局易服勞動，本案係台灣高等檢察署發交台南地檢署調查翁男易服勞動情形，檢察官於今日傳喚當時服務於官田分駐所及承辦人員到案說明，以釐清翁姓男子於易服勞動期間是否有違失情形，麻豆分局會全力配合檢方實施清查釐清。

根據社會勞動執行規定，除現行之義務勞務服務項目如環境清潔、生態巡守、社會服務、文書處理、弱勢服務、交通安全、淨山淨灘、種花植樹、社區景觀重整、農產採收、學校修繕…等工作，社會勞動因提供的人力較多、履行時數較長，運用方式廣泛，可視執行機構的需要，經過評估之後，開發更多元的服務內容。社會勞動執行機構，包括政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體等，只要通過審查，地方法院檢察署就會遴聘為執行機構。

范冰冰愛用而爆紅全臉、全身都能用

ET快訊
快訊／太魯閣號出軌54死！1名「外國旅客」罹難　每人賠償金出
太魯閣號「內部救援」畫面曝！走道躺一排　她腿骨變形躺擔架
殯儀館設「椎心認屍專區」　她躲死劫…目睹親人亡哭到癱軟
LIVE／太魯閣號「奪命列車」54死　台鐵親上火線說明
太魯閣出軌54死　全車訂票身分證「V開頭」324人
太魯閣號出軌54死　月台發車畫面曝光
太魯閣號出軌54死　「半具遺體卡在車下、還有2屍袋」
工程車滑邊坡害出軌　工人曝「老闆說法」：有拉手煞車、輪胎放石
工程車公司「像廢墟」網憂賠不起　名嘴挖出背後靠山：是大戶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太魯閣號54死送殯儀館！家屬拿手機比對認屍　下秒扶額崩潰大哭

人間煉獄！太魯閣號6、7車廂發現屍塊　基隆搜救隊：一塊都不能缺

太魯閣號「內部救援」畫面曝光！走道躺一排　她腿骨變形躺擔架

太魯閣號罹難者送花蓮市殯儀館　業者支援冰櫃、發電機

太魯閣號出軌54死！「花蓮貓友隊」外送員出征　載物資衝現場

殯儀館設「椎心認屍專區」　她倖躲死劫…目睹親人亡哭到癱軟

太魯閣號「奪命列車」54死！月台發車畫面曝光　2小時17分魂斷花蓮

工程車滑落害死54人！老闆：有拉手煞車放石頭　網：為何停斜坡？

太魯閣號煉獄54死！檢察官：「半具遺體卡在車下、還有2屍袋」

工程車滑邊坡害出軌！工人曝「老闆說法」：有拉手煞車、輪胎放石頭

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

峮峮看「6秒晃動片」自誇「好可愛♥」　與豆花妹加入《飢餓》..王仁甫：遇到剋星！

邵雨薇罕見公開情侶對話！　吳慷仁握拳「宣示主權」吃醋反應閃爆

畫得出來嗎？想不起來的海洋圖鑑　阿伯神速畫錘頭鯊！成品超抽象XD

短腿萌貓打架黃金左鉤拳出擊！ 一站起來懷疑貓生：怎麼打不到

愛女突休克離世...夫妻走過傷痛　1年後迎新成員：這次要牽緊喔❤

太魯閣號54死送殯儀館！家屬拿手機比對認屍　下秒扶額崩潰大哭

人間煉獄！太魯閣號6、7車廂發現屍塊　基隆搜救隊：一塊都不能缺

太魯閣號「內部救援」畫面曝光！走道躺一排　她腿骨變形躺擔架

太魯閣號罹難者送花蓮市殯儀館　業者支援冰櫃、發電機

太魯閣號出軌54死！「花蓮貓友隊」外送員出征　載物資衝現場

殯儀館設「椎心認屍專區」　她倖躲死劫…目睹親人亡哭到癱軟

太魯閣號「奪命列車」54死！月台發車畫面曝光　2小時17分魂斷花蓮

工程車滑落害死54人！老闆：有拉手煞車放石頭　網：為何停斜坡？

太魯閣號煉獄54死！檢察官：「半具遺體卡在車下、還有2屍袋」

工程車滑邊坡害出軌！工人曝「老闆說法」：有拉手煞車、輪胎放石頭

太魯閣號54死送殯儀館！家屬拿手機比對認屍　下秒扶額崩潰大哭

長榮澄清：長賜輪船東列長榮海運為「關係人」非被告

內褲臭又黏！醫驚見「整坨在外面」　她雙腿猛一夾…轉身塞回又掉了

人間煉獄！太魯閣號6、7車廂發現屍塊　基隆搜救隊：一塊都不能缺

不甘迫嫁他人！她攜情人「裸體殉情」　表哥慟：他們從未忘記彼此

網紅霸喊「捐200萬」助太魯閣意外！　哀嘆：讓人無法相信與接受

孫芸芸、Lisa、韓素希連撞「中空裝」比辣　網呼：大18歲也沒輸！

汪東城PO熱吻照「陪妳到老」真相曝光…真有好消息！　粉絲high了

擁抱容祖兒大和解！　陳小紜認了太莽撞「抨擊我都接受」…網酸：戲精

快訊／車上總共496人！台鐵出軌死者有外國旅客　每人賠償540萬

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

社會熱門新聞

不斷更新／太魯閣號出軌釀54人罹難

即／太魯閣出軌「車頭」照片曝光！　高速撞工程車削剩一半

最新空拍畫面曝！工程車邊坡墜落　至少釀34死

搶入太魯閣「第8節車廂」　驚見10人無心跳

送醫名單不斷更新／太魯閣出軌54死！各大醫院收治傷者一覽

愛馬仕姐道歉暗酸：就算問被罵也要當兒女一樣忍耐

即／工程車沒停好害太魯閣出軌！　駕駛被帶回派出所偵訊

台鐵首次「鐵路接駁遺體」...新城火車站停滿救護車

現場救援畫面曝光！乘客走車頂逃出

快訊／太魯閣出軌！急加派32部救護車馳援

快訊／太魯閣「5至8車廂」傷亡情況曝

獨／姊妹花掃墓搭上死亡列車：爬過好幾人屍體

座椅與人相疊！太魯閣第8車廂傷者驚恐回憶

太魯閣出軌！消防員拉出7具遺體：更多卡在第8節...

更多熱門

相關新聞

台南佳里凶殺命案兇嫌聲請羈押

台南佳里凶殺命案兇嫌聲請羈押

27歲黃姓男子因不滿29歲詹姓女友要分手，於25日清晨持刀前往台南市佳里區女友住處欲找對方談判時，因被女友母親陳婦發現，雙方發生爭執，黃嫌竟涉嫌持刀刺殺陳婦多刀致死，逃逸時還推傷女友阿嬤，台南地檢署檢察官認為黃嫌涉犯殺人罪嫌重大，最輕本刑5年以上之罪，有逃亡及反覆實施之虞，諭知聲請羈押。

勞動基金炒股案　寶佳資產執行長不認罪

勞動基金炒股案　寶佳資產執行長不認罪

中山警收賄案　2偵查員聲押禁見

中山警收賄案　2偵查員聲押禁見

高市議長胞妹收押！　涉幫曾麗燕詐助理費逾300萬

高市議長胞妹收押！　涉幫曾麗燕詐助理費逾300萬

搶發2千萬疫情財　2口罩國家隊15人起訴

搶發2千萬疫情財　2口罩國家隊15人起訴

關鍵字：

炒股社勞作假南檢聲押

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／太魯閣號出軌釀54人罹難

即／太魯閣出軌「車頭」照片曝光！　高速撞工程車削剩一半

太魯閣花蓮出軌！貨車掉下「工程人員全跑光」

「急需遺體袋」花蓮人求：帆布袋、塑膠袋都可

出軌火車司機員死亡！工會要求從優撫卹

最新空拍畫面曝！工程車邊坡墜落　至少釀34死

黑男東區捕獲148cm正妹人妻！

搶入太魯閣「第8節車廂」　驚見10人無心跳

送醫名單不斷更新／太魯閣出軌54死！各大醫院收治傷者一覽

周揚青透視馬甲「意外洩感情現況」

太魯閣「火車駕駛視角曝光」！網譙：台灣工程超扯

愛馬仕姐道歉暗酸：就算問被罵也要當兒女一樣忍耐

宋逸民險上太魯閣「齊為傷者祈禱」

血便當痔瘡！他「爆出一團爛肉」罹癌　醫問工作愣住了

江宏傑IG突連發5張照　網超擔心

更多

最夯影音

更多
台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮
角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面