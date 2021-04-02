快訊／男炒股被判服社會勞務！台南警竟幫作假　檢聲押2人交保5人

▲台南地檢署偵辦翁姓男子涉嫌執行社會勞務不實，將翁男及退休楊姓所長聲押，另5名現、退休員警、觀護佐理員以8-10萬元交保。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

翁姓男子2012年間涉炒作佳和集團股票等案，高院以違反證交法及商業會計法等罪，判處合併執行1年定讞，可易服勞務，惟翁被控未實際在台南市警麻豆分局官田所從事社會勞務，台南地檢署1日傳喚當時的員警進行調查，訊後認為翁男與現已退休楊姓副所長同謀涉嫌不實記載，2日凌晨近2時許將2人聲押，另5名退休或現任員警、退休觀護助理員8至10萬元交保。

台南地檢署指出，台灣高等檢察署發交南檢偵辦翁姓男子不實執行社會勞動案，翁男於2012年間因涉及共同炒作佳和公司股票及填製不實會計憑證，遭台灣高等法院判處應執行有期徒刑1年確定，經台北地檢署囑託南檢執行，並經南檢准予易服社會勞動，於2012年9月執行完畢。

台灣高等檢察署檢察官日前重新檢視該案卷宗時，發現翁男竟於短短2012年1月至9月間，即將合計2196小時之社會勞動執行完畢，疑似涉有執行不實之情形，經核對相關資料後，認其應有未依規定前往社會勞動機構，即原台南縣察局麻豆分局官田分駐所執行，該分駐所督導人員卻將之記載為按時執行，乃將全案發交台南地檢署偵辦，南檢分由檢察官郭書鳴負責主辦。

台高檢於3月31指派11位台高檢檢察事務官南下協助，台南地檢署則由檢察長親自領軍，率領2位主任檢察官及6位檢察官協同檢察官郭書鳴指揮南下協助之11位檢察事務官、南檢19位檢察事務官與行政科室同仁偵辦此案，並請內政部警政署政風室協助函調相關資料。

本案於4月1日凌晨4時許由南檢檢察長親自主持勤前教育，清晨5時50分，主任檢察官、檢察官及30位檢察事務官即於各指定處所進行同步傳訊，總計傳訊被告16人，證人1人，函調處所6處。傳訊對象除翁男外，尚有8名現職員警、5名退休員警、翁男之秘書以及南檢已離職及現職之觀護佐理員等人。

受傳訊之被告到達南檢後，馬上由檢察事務官進行初詢，而後由檢察官進行複訊，本案經訊問後，認翁男涉嫌與該分駐所已退休之前楊姓副所長同謀，明知某些執行時段，翁男並未實際進行社會勞動，卻在相關督導與簽到表冊上不實記載為按時執行，使翁男得以提前將應執行之時數執行完畢，所犯公務員登載不實罪嫌重大，且有串證及滅證之虞，翁及楊2人均諭知聲請羈押禁見。

另時任該分駐所之徐姓員警、張姓前員警（已退休）、曾姓員警、駱姓員警各裁定具保10萬元，南檢已離職之林姓觀護佐理員具保8萬元。

南檢指出，社會勞動制度立意良善，卻遭翁男等有心人扭曲濫用，虛偽作假，逃避刑罰制裁，台南地檢署必從嚴從速偵辦，以維刑罰執行之公平性。

據了解，翁男被台灣高等法院判合併執行1年定讞，可易服勞務。判刑確定後，因由於翁男戶籍在台南，便由台北地檢署委託台南地檢署代為執行，並同意翁男以易服勞役方式折抵刑期，指派到之前的原台南縣警局麻豆分局官田分駐所執行社勞。

▲台南市警麻豆分局副分局長徐百瑄指出，檢察官傳喚當時服務於官田分駐所及承辦人員到案說明，以釐清翁男於易服勞動期間是否有違失情形，麻豆分局會全力配合檢方清查釐清。（圖／記者林悅翻攝）

台南市警麻豆分局副分局長徐百瑄指出，本案發生於2012年間，在當時的麻豆分局易服社會勞動案，於1日傳喚當時服務分駐所的員警協助釐清案情，因翁姓男子曾經2012至2013年間至麻豆分局易服勞動，本案係台灣高等檢察署發交台南地檢署調查翁男易服勞動情形，檢察官於今日傳喚當時服務於官田分駐所及承辦人員到案說明，以釐清翁姓男子於易服勞動期間是否有違失情形，麻豆分局會全力配合檢方實施清查釐清。

根據社會勞動執行規定，除現行之義務勞務服務項目如環境清潔、生態巡守、社會服務、文書處理、弱勢服務、交通安全、淨山淨灘、種花植樹、社區景觀重整、農產採收、學校修繕…等工作，社會勞動因提供的人力較多、履行時數較長，運用方式廣泛，可視執行機構的需要，經過評估之後，開發更多元的服務內容。社會勞動執行機構，包括政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體等，只要通過審查，地方法院檢察署就會遴聘為執行機構。

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