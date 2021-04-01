藻礁難題　蘇貞昌釋善意：評估環團的三接外推方案

▲桃園大潭藻礁，後方為中油天然氣三接棧橋。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者陳家祥／台北報導

珍愛藻礁公投將在8月登場，若通過，將衝擊蔡政府興建第三天然氣接收站供應天然氣時程。為尋求保護藻礁與供電的雙贏，行政院長蘇貞昌1日召集政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲等人，應就環團提出的「三接外推方案」進行審慎評估。

面對難解的藻礁問題，前環保署副署長詹順貴日前建議，可將興建中的三接現址觀塘工業港，再往外海推移，減少浚挖，避開對水下礁體的影響。日前出面與環團協商的陳吉仲，也帶回環團提議外推的意見，蘇貞昌在聽取報告後，指示經濟部就三接興建現址往外海推移的方案進行評估，向環團釋出善意。

行政院發言人羅秉成表示，第三天然氣接收站的案子跟藻礁保護議題，政院一直以來的立場都是希望跟環團做有效對話，縮短彼此之間的距離形成最大共識。

羅秉成指出，近期農委會主委陳吉仲有跟環團進行對話，環團提出的具體建議方案就是「三接外推」。在了解到環團意見後，院長蘇貞昌認為，政院應該釋出善意，因此邀集相關單位就外推方案做討論，要慎重考慮、審慎評估，就相關影響範圍、衝擊等，以及對工期、預算、環評的影響，甚至對供電的穩定性等因素，都要做方案上的分析與盤點。

羅秉成表示，院長認為，若雙方有共識的話，政府才能跟環團在這基礎底下做進一步的討論。感謝環團提出具體方案，政院也盡最大善意，願意傾聽環團意見，尋求縮短彼此距離的機會。

至於要外推到多遠，羅秉成說，儘管就中油的水底攝影判斷，原方案雖仍需浚挖，評估應不會影響到藻礁生態，但環團仍有疑慮，若外推不用浚挖可以達到保護藻礁目的，「要外推多遠都需要在討論才能形成共識」。