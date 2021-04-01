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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

斷層穿廠區...核四不該重啟　蘇貞昌籲全國同胞理性考量

▲▼蘇貞昌施打疫苗。（圖／記者周宸亘攝）

▲蘇貞昌強調，核四不該、也沒辦法重啟。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院1日召開例行院會，會中院長蘇貞昌聽取台電關於核四現況的報告，並明確宣示，「核四不可能重啟，也不應該重啟」。蘇下午受訪表示，核四沒辦法、也不該重啟、運轉，且包括新北、台北、台中都對核安有疑慮，「請全國同胞看相關的問題，大家仔細的理性考量」。

蘇貞昌1日下午出席EMU900型空調通勤電聯車首航典禮受訪表示，今天行政院會上，特別請我們專家，也就是一直過去擔任核電廠核二廠的廠長，以及一直在處理核電廠問題的負責廠長來行政院會報告。

蘇貞昌說，核四廠當年2部機組，1部沒有完成，1部是拼裝，把另一部的零件、機件弄過來合併，而執照已經過期，相關的團隊已經解散，生產元件的廠商已經停產。此外，燃料棒都已經依照立法院的決議，送出國外。

「而最重要的，還有地質研究所相關單位評定發現這整個核電廠正下方就是斷層帶。」蘇貞昌表示，有鑒於10年前福島核災帶來重大災害，到現在還有四萬多位當地居民回不了家鄉，所以我們認為核四廠根本沒有辦法所謂重啟、運轉，也不該重啟、運轉。

另外，蘇貞昌也說，列席的六都代表，包括在地新北市、鄰近的台北市和有相關問題的台中市，列席的副市長也都表示對於核安的憂慮。所以請全國同胞看相關的問題，大家仔細的理性考量。

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