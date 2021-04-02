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喝米漿吐出「長活蟲」！店員一看：呵呵...秒走掉　結局讓他氣炸

▲喝米漿吸到長條蟲。（圖／翻攝自爆料公社）

▲有網友爆料，友人喝某連鎖豆漿店的米漿吸到長條蟲。（圖／翻攝自爆料公社）

記者曾羿翔／綜合報導

一名網友近日在爆料公社表示，自己深夜與友人前往某連鎖豆漿店用餐，朋友在吃到快結束時，竟然從米漿裡喝到一隻蟲，吐出來還發現正在蠕動是活的。網友接著決定向店家反應，店員當下一看竟然只「呵呵」笑了兩聲就走掉，最後終於找到店長出面，但賠償金額與過程讓他們直呼超傻眼。

該名網友在爆料公社還原事發經過，22：30與朋友到八德某豆漿店用餐，朋友從米漿裡面喝到一隻蟲，吐出來發現還是活的，「討論之後我們決定還是跟店家反應」。網友指著還在蠕動的蟲，向女店員說「不好意思，我們有人在米漿裡面喝到一隻蟲」。店員當下竟然回應，「唉噁，怎麼會有這個東西？」接著呵呵兩聲就走掉。

▲喝米漿吸到長條蟲。（圖／翻攝自爆料公社）

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▲店家最後賠償80元。（圖／翻攝自爆料公社）

網友還說，他們當下對於店員的反應相當傻眼，決定繼續坐在店裡等待店家出現解釋，但態度仍然不理不睬，後來又再叫了一次店員，店長才出面要解決問題。沒想到店長竟然回應，你們這邊吃多少會賠償給你們，這（指蟲）應該是飛進去的啦！飛進去的！

還在傻眼狀態的網友表示，整起事件最後就以80元結案，但他們氣的重點是店家處理態度很不好，呵呵兩聲是怎樣？還強調蟲是飛進去的，一隻像馬陸的蟲會飛進去密封杯裡嗎？牠是喝了red bull？而且米漿是從店家冰箱拿出來的！貼文引起許多人留言，「牠有一對隱形的翅膀...」、「這隻飛起來我1000元買」、「很像馬陸，超噁」。

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