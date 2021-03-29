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恐怖異形爬紗窗！她霸氣KO「一查售價驚呆了」　網怕爆：妹子超猛

▲恐怖異形爬紗窗！她霸氣KO「竟是台灣特有種」　一查售價驚呆。（圖／翻攝自dcard）

▲一隻不明生物爬到紗窗上。（圖／翻攝自dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前在家中紗窗上，看到一隻狀似蠍子的生物，因為怕牠亂跑進鞋子裡，只能迅速KO牠並丟進水溝裡；事後，她拿照片詢問對昆蟲很有研究的同事，才得知牠的真實身分，重點是小小一隻居然值6、700元。

女網友在dcard提到，「前幾天晚上，我突然發現我家紗窗上有一坨東西，靠近一看...這生物也長得太像蠍子了吧，因為旁邊是鞋櫃，很怕不理牠就跑進鞋子裡，所以我就拿了黏滾輪把牠黏起來，拍完這隻奇怪的蟲後，就把牠用進水溝了。」

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▲恐怖異形爬紗窗！她霸氣KO「竟是台灣特有種」　一查售價驚呆。（圖／翻攝自dcard）

▲原po用除塵滾輪把牠黏起來。（圖／翻攝自dcard）

隔天上班時，原po把照片拿給懂昆蟲的同事看，結果居然是「台灣鞭蠍」，而且網上售價一隻要6、700塊錢。對此，網友們紛紛直呼，「妳也太man了吧？我看到肯定亂叫，能離牠多遠就多遠」、「在宿舍看到蟲，都叫我室友我趕走」、「這種蟲在我老家好像有看過，不小心動到它的話，會有一股酸臭味」、「給妳一個respect」、「好大一隻」、「比發票中獎還難」。

台灣鞭蠍俗稱「醋酸蟲」，是蛛形綱的吳脊椎動物，雖然牠是肉食性，但並不會攻擊人類，也沒有毒針，屬於夜行性，棲息於落葉或腐木的土壤中；值得一提的是，當牠受到干擾時，尾鞭會噴出濃烈醋酸味。

▼結果是台灣鞭蠍。（圖／翻攝自dcard）

▲恐怖異形爬紗窗！她霸氣KO「竟是台灣特有種」　一查售價驚呆。（圖／翻攝自dcard）

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