邀朱立倫、趙少康辦論壇　洪秀柱：激盪出讓台灣生存的兩岸論述

▲韓國瑜、朱立倫、趙少康、江啟臣。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨前主席洪秀柱27日舉辦「護憲保台論壇」，邀請黨內有意參選黨主席的人「大集合」辯論兩岸論述。國民黨前主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、中廣董事長趙少康等人都會出席，黨主席江啟臣則派大陸事務部主任左正東代表出席。

洪秀柱上週於臉書貼文預告，立法院將於本會期啟動修憲工程，朝野對於修憲的議題遲遲未有共識，尤其修憲議題涉及國家定位及兩岸關係。這場論壇我們籌備醞釀多時，礙於疫情的關係才延宕至今。

洪秀柱強調，憲法是政府與人民的契約，更是法治國家依法行政的基石。然而《中華民國憲法》的內涵究竟是什麼？其中總有可變與不可變之處。因此，透過中華青雁和平教育基金會舉辦此論壇，為的就是替國民黨黨提供一個磋商討論的平台，透過闡述彼此的意見及看法，希望激盪出一些讓台灣能夠生存發展、有利人民福祉的兩岸論述。

論壇為下午1點半開始，到五點半結束，共分為兩部分：「《中華民國憲法》是否可以成為兩岸和平相處的基礎」及「中國國民黨的兩岸政策」。

第一場由洪秀柱、東吳大學法學院講座教授兼副校長董保城、政治大學東亞所榮譽教授邱坤玄、立委李貴敏與林為洲出席與談。第二場則由朱立倫、趙少康、張亞中、左正東等人共同討論「中國國民黨的兩岸政策」。