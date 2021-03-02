屏東市6處科技執法取締違規停車　3月8日正式上路

▲屏東火車站等6處科技執法取締違規停車，8日正式上路 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局鑑於屏東縣轄內，車輛經常違規停車而造成車禍事故，造成不可彌補的傷亡，為維護用路人安全，導正民眾正確行車習慣，針對屏東市區違規停車熱點，進行科技執法取締違停，新科技設備確定於3月8日實施，開始蒐證開罰，籲請用路人遵守，避免交通事故發生。

▲屏東火車站科技執法處。

警方說，科技執法是透過車牌辨識系統，自動判別違規停車的車籍資料，若停車超過3分鐘，可自動蒐證錄影拍照，車籍資料會匯入科技執法平台，經警方認證有違規事實，就送件舉發。

依規定，汽機車違停可罰新台幣600元至1200元，在屏東市復興路(逢甲路與永福路之間路段)、民生路(第一銀行前路段)、廣東路(814超市前路段)及屏東車站前道路(出、入口)共6處，皆有設置違停偵測系統，希望藉由科技執法，培養民眾守法好習慣。

縣警局長李文章表示，警方建置科技執法設備，執法僅是手段，最重要目的是希望讓用路人能有安全、順暢的交通環境，以有效達到「不塞車、少事故、減傷亡」的目標，請用路人切勿貪一時方便，拿自己與他人的生命財產來開玩笑，未來也會持續維護交通行車秩序，預防交通事故，請駕駛人能確實遵守各項交通安全規則，以確保自身及其他用路人的行車安全。

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