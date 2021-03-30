貨櫃屋撞橋面側翻！2汽車1機車全壓成廢鐵　他傻眼：都是我家的

▲1輛載著貨櫃的拖板車，行經頭份興隆路一處涵洞時，因貨櫃太高不慎撞擊橋面，導致貨櫃翻覆壓壞路邊車輛。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名劉姓拖板車駕駛（64歲），30日上午11時許，載著大型貨櫃屋行駛頭份市興隆路時，準備穿越限高4.2公尺的涵洞時，因貨櫃屋太高撞擊橋面下緣水泥，導致整個貨櫃屋側翻路面，壓壞停在路邊的2輛小客車及1輛機車，所幸沒有造成人員受傷。

警方表示，30日上午11時40分接獲民眾報案，稱在頭份市興隆路高速公路涵洞下，有貨櫃車翻覆路邊；員警抵達時發現貨櫃側翻路邊，並壓毀停靠路旁的2輛轎車、1部機車，所幸無人受傷；業者也請來2輛堆高機前來幫忙，現場交通狀況僅單向受阻，仍可通行，花了將近1個小時才將狀況解除。

▲▼遭壓壞的2輛轎車，1輛車尾受損、1輛則是左側車身及車頭嚴重受損，另1輛機車則輕微受損，所幸無人受傷。（圖／記者黃孟珍攝）

劉男向警方表示，自己常常載貨櫃經過此路段，一早還載出去2貨櫃；怎料再載第3個貨櫃時，就發生這樣的意外。他強調，之前都會行駛在道路的偏右邊比較低漥處，就會剛好閃過限高4.2公尺的橋面，這次可能因為開到正中間稍微隆起的路面，才會剛好撞到橋面，不過劉也說，會負責損壞車輛的賠償，還好沒有人受傷。

張姓車主無奈表示，自己就住在對面，受損的2輛小客車及1輛機車全是他們家的，看到轎車變成這樣，當場傻眼說不出話來，不過張也說，還好當時車上沒有人，否則後果不堪設想。警方對駕駛施以酒測，並無酒精反應，但還是因為超越限高將開出900元以上、1800元以下的罰單，至於詳細責任歸屬，還待警方釐清中。

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