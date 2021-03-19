　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／維多利亞家族內鬨爭產番外篇　他批姑媽「無良殘渣」下場曝

▲▼ 維多利亞集團邱明宏家族內訌掏空案，邱明宏的兒子邱信嘉30萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲維多利亞集團第三代邱信嘉曾因罵姑姑「無良無德」挨告。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

知名建商維多利亞集團爆發家族爭奪經營權風波，檢調18日發動搜索約談，第二代邱明宏涉嫌侵吞2個姊姊的股權以及賤賣公司資產，被依背信罪交保200萬元，邱明宏的兒子邱信嘉除了同案被交保30萬元外，先前還曾因罵二姑「無良無德」、「殘渣」，挨告妨害名譽，但因檢察官認為無主觀犯意，處分不起訴。

維多利亞集團是由第一代邱義從1984年經營旭地建設公司起家，版圖逐漸擴張到開發、營造甚至餐飲等領域，根據1份公開的訴訟資料，集團光在2012年的股東盈餘共計2千萬元，主要股權都掌握在第二代邱惠美、邱惠英、邱明宏姊弟手上。

2018年間，邱家2個姊姊不滿股份都遭霸佔，因此開始對包括父親在內的家族成員，提出多起民刑事訴訟，被告的還包括家族第三代、邱明宏一對兒女邱信嘉與邱文思。

▲▼ 維多利亞集團邱明宏200萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲維多利亞集團第二代邱明宏涉嫌背信案，檢察官命200萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

捲入家族紛爭的邱信嘉因此在2019年3月間，到二姑邱惠英的臉書上留言，指責二姑「尸位素餐」，「醜陋的殘渣」，「無良無德的取財方式，令人不恥」。

二姑氣不過遭羞辱，控告姪子涉嫌公然侮辱，姪子出庭辯稱，因為二姑發文批評他父親，所以po文回應，並直指姑姑們在集團內負責的項目，包括餐廳都有虧損，而且女兒告父親是為了分家產，所以寫「殘渣」，「無良無德」。

台北地檢署檢察官認為，企業經營可能有許多原因造成虧損，但仍應向股東說明成本效益，杜絕流言，否則在雙方多件訴訟糾紛下，姪子基於個人認知發文，也許內容過於激烈，但也算是事實評論的範圍，不構成公然侮辱罪，案經再議高檢署駁回確定。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

維多利亞集團驚爆家族內鬨！董座涉侵吞姊1.8億股權再掏空4.7億

4男大生信義區夜店帶醉美人回家　2同學SM瘋狂撿屍...1看傻1睡死

攝影師「林真理」拍服裝照　3少女被騙共浴入鏡「各收500元」

ET快訊
改名紀錄永遠都在！中和男大生吃完6千元鮭魚後悔了
獨／打兩份工買重機！騎士遭無照賓士男擊落慘死　友悲曝他生前經
他30天慘遭駕駛亂開車門擊落9次　原因曝光
換戰蚵仔！姓名有「蚵」吃免費蓋飯　鹿港業者：柯、娥同音半價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蘇花公路天雨路滑…418萬保時捷過彎噴了！　慘飛撞對向邊坡

草屯分局「蘇志燮」所長履新　地方媽媽有福但宵小罪犯苦了

女騎士「楠梓百慕達」瀟灑鬼切！直行阿伯生氣了　急起猛追教育她

獨／維多利亞家族內鬨爭產番外篇　他批姑媽「無良殘渣」下場曝

獨／愛康坦承非首次用「臭鮑魚梗」　CEO公開道歉：非常羞愧

快訊／彰化工人遭「同事開堆高機撞上」！　送醫搶救亡

獨／打兩份工買重機！騎士遭無照賓士男擊落慘死　友悲曝他生前經歷

快訊／宜蘭抹茶山登山意外！　1男突倒地「送醫搶救不治」

桃園熟女墜愛情陷阱！欲匯款給「伊拉克軍醫男友」　警勸阻保積蓄

癡情男「不甘被甩」徒步猛追女友車　巡邏警發現急鳴笛：母湯啦

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

睡醒發現車遭破壞、板金留齒痕 調監視器見「8狗圍攻」車主傻眼

壽司郎鮭魚之亂...統計出爐！ 單日全台186人改名「鮭魚」吃爆

蘇花公路天雨路滑…418萬保時捷過彎噴了！　慘飛撞對向邊坡

草屯分局「蘇志燮」所長履新　地方媽媽有福但宵小罪犯苦了

女騎士「楠梓百慕達」瀟灑鬼切！直行阿伯生氣了　急起猛追教育她

獨／維多利亞家族內鬨爭產番外篇　他批姑媽「無良殘渣」下場曝

獨／愛康坦承非首次用「臭鮑魚梗」　CEO公開道歉：非常羞愧

快訊／彰化工人遭「同事開堆高機撞上」！　送醫搶救亡

獨／打兩份工買重機！騎士遭無照賓士男擊落慘死　友悲曝他生前經歷

快訊／宜蘭抹茶山登山意外！　1男突倒地「送醫搶救不治」

桃園熟女墜愛情陷阱！欲匯款給「伊拉克軍醫男友」　警勸阻保積蓄

癡情男「不甘被甩」徒步猛追女友車　巡邏警發現急鳴笛：母湯啦

蘇花公路天雨路滑…418萬保時捷過彎噴了！　慘飛撞對向邊坡

環狀線Y19A站切斷產業園區動線　詹順貴帶500人衝北市府抗議

2021年首場農藥瓶罐回收兌換活動　4月13日東山區農會登場

美債利空罩頂！新台幣連5貶收在28.463元

「L型與一字型透天」哪個好？　內行秒選它：採光好

白牌新世代街車「XSR155／CB150R／MT-15」輕檔3傑怎麼挑？

草屯分局「蘇志燮」所長履新　地方媽媽有福但宵小罪犯苦了

馬達西奇收歸國有代價慘　烏克蘭遭中資索賠36億美元

辣媽遭剖肚慘死！女賊抱「8月死胎」衝醫院　狂吼：這是我生的

海鷗不吃鮭魚！溜進超市叼走洋芋片「開吃畫面曝」網讚嘆

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

18歲少年無照偷開　重機騎士傷重身亡

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

開賓士撞死女兒　父親控：蓄意殺人

即／18歲少年無照開賓士碰撞　重機騎士傷重身亡

賓士女開車門害死女騎士　「怕被關」賠錢獲緩刑

遊覽車初步鑑識結果曝　剎車沒咬死

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

快訊／阿里山森林火警！延燒逾19hrs未滅

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

22歲小女友陪送貨遭撞死！肇逃男曝原因

即／宜蘭抹茶山登山意外！　1男突倒地送醫搶救不治

前空姐21分鐘施暴片瘋傳　美女律師揭盲點

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

更多熱門

相關新聞

維多利亞集團二代內鬨！董座遮羞擋臉

維多利亞集團二代內鬨！董座遮羞擋臉

知名建設集團維多利亞集團驚爆家族內鬥，集團董事長及執行長邱明宏涉嫌偽造轉讓書、侵占凱祺建設資產，18日被檢調依侵占、背信等罪嫌約談。邱明宏19日凌晨移送北檢複訊，一旁友人連忙上前用衣物幫忙擋臉，宛如「遮羞布」，模樣相當狼狽，面對媒體詢問也沉默不語。

維多利亞集團家族內鬨　董座涉嫌背信掏空6.5億

維多利亞集團家族內鬨　董座涉嫌背信掏空6.5億

星座專家控前夫外遇挨告　律師自爆辯：只是編故事

星座專家控前夫外遇挨告　律師自爆辯：只是編故事

何壽川聲請減少報到　高院：改一週3次？

何壽川聲請減少報到　高院：改一週3次？

絕子絕孫不得好死！80歲嬤狂譙60次下場曝光

絕子絕孫不得好死！80歲嬤狂譙60次下場曝光

關鍵字：

維多利亞邱明宏邱信嘉邱惠英邱惠美背信侵占股權家族爭產妨害名譽

讀者迴響

熱門新聞

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

羅志祥當YouTuber點閱雪崩式下滑

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

辣媽秀身分證「這3字」　網看傻：妳是第一名

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

不倫也要保護福原愛！

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

18歲少年無照偷開　重機騎士傷重身亡

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面