獨／維多利亞家族內鬨爭產番外篇　他批姑媽「無良殘渣」下場曝

▲維多利亞集團第三代邱信嘉曾因罵姑姑「無良無德」挨告。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

知名建商維多利亞集團爆發家族爭奪經營權風波，檢調18日發動搜索約談，第二代邱明宏涉嫌侵吞2個姊姊的股權以及賤賣公司資產，被依背信罪交保200萬元，邱明宏的兒子邱信嘉除了同案被交保30萬元外，先前還曾因罵二姑「無良無德」、「殘渣」，挨告妨害名譽，但因檢察官認為無主觀犯意，處分不起訴。

維多利亞集團是由第一代邱義從1984年經營旭地建設公司起家，版圖逐漸擴張到開發、營造甚至餐飲等領域，根據1份公開的訴訟資料，集團光在2012年的股東盈餘共計2千萬元，主要股權都掌握在第二代邱惠美、邱惠英、邱明宏姊弟手上。

2018年間，邱家2個姊姊不滿股份都遭霸佔，因此開始對包括父親在內的家族成員，提出多起民刑事訴訟，被告的還包括家族第三代、邱明宏一對兒女邱信嘉與邱文思。

▲維多利亞集團第二代邱明宏涉嫌背信案，檢察官命200萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

捲入家族紛爭的邱信嘉因此在2019年3月間，到二姑邱惠英的臉書上留言，指責二姑「尸位素餐」，「醜陋的殘渣」，「無良無德的取財方式，令人不恥」。

二姑氣不過遭羞辱，控告姪子涉嫌公然侮辱，姪子出庭辯稱，因為二姑發文批評他父親，所以po文回應，並直指姑姑們在集團內負責的項目，包括餐廳都有虧損，而且女兒告父親是為了分家產，所以寫「殘渣」，「無良無德」。

台北地檢署檢察官認為，企業經營可能有許多原因造成虧損，但仍應向股東說明成本效益，杜絕流言，否則在雙方多件訴訟糾紛下，姪子基於個人認知發文，也許內容過於激烈，但也算是事實評論的範圍，不構成公然侮辱罪，案經再議高檢署駁回確定。

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