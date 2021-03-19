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維多利亞集團二代內鬨！董座送辦「遮羞布」擋臉　今晨200萬交保

▲▼ 維多利亞集團邱明宏200萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲ 維多利亞集團邱明宏200萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

記者黃翊婷／綜合報導

知名建設集團維多利亞集團驚爆家族內鬥，集團董事長及執行長邱明宏涉嫌偽造轉讓書、侵占凱祺建設資產，18日被檢調依侵占、背信等罪嫌約談。邱明宏19日凌晨移送北檢複訊，一旁友人連忙上前用衣物幫忙擋臉，宛如「遮羞布」，模樣相當狼狽，面對媒體詢問也沉默不語。

▲▼ 維多利亞集團邱明宏家族內訌掏空案，凱祺建設監察人郭良全30萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲凱祺建設監察人郭良全30萬元交保。（圖／記者劉昌松攝，下同）

維多利亞集團由專營建築事業的邱義創立，從1996年開始集團化，旗下有維多利亞建設、凱祺建設、旭地營造等多家公司，邱明宏和2個姊姊都是集團大股東，他曾任集團董事長兼執行長，兒子邱信嘉也曾擔任集團內公司的董事長。

檢調獲報，邱明宏涉嫌在2018年3月間，疑似用偽造的股權轉讓同意書，把2個姊姊持有的公司股權吃下來，導致姊姊損失價值1.8億元股權，之後侵占凱祺建設的減資款5000萬元，又用凱祺建設的2筆不動產當擔保品，拿去借貸資金給個人獨資設立的天辰、大亮建築2家公司運用，接著再主導把不動產，賤賣給天辰、大亮，造成凱祺建設因這2筆不動產損失共4.7億元。

▲▼ 維多利亞集團邱明宏家族內訌掏空案，邱明宏的女兒邱文思。（圖／記者劉昌松攝）

▼▲邱明宏的女兒邱文思（上圖）與兒子邱信嘉（下圖）。

▲▼ 維多利亞集團邱明宏家族內訌掏空案，邱明宏的兒子邱信嘉30萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署檢察官劉怡婷18日指揮調查局台北市調處，兵分11路搜索維多利亞建設公司、邱明宏等人住處，後續會再約談邱明宏、邱信嘉父子，以及公司監察人郭良全、相關財會人員到案說明。

不過，邱明宏19日凌晨移送北檢複訊，一旁友人連忙上前用衣物幫忙擋臉，宛如「遮羞布」，模樣相當狼狽，面對媒體詢問，他全程保持沉默不語。

全案一共有4人被約談，分別是邱明宏、女兒邱文思、兒子邱信嘉，以及公司監察人郭良全，而邱明宏已在19日凌晨以200萬元交保，其餘3人則分別以30萬元交保。

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