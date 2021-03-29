安撫外企？　李克強赴江蘇訪Nike原料廠

▲李克強在江蘇考察。（圖／翻攝自中國政府網）

記者鄭思楠／綜合報導

因歐美多品牌禁新疆棉，導致大陸民眾掀起對這些品牌的抵制潮。不過，大陸總理李克強近日到訪南京的中德合資企業揚巴公司（揚子石化－巴斯夫公司）。據悉，巴斯夫是全球最大化工公司，也是Nike、愛迪達等鞋業的化工原料廠商；中國是巴斯夫在全球的第二大市場，僅次於美國。

陸《新華社》等官媒對李克強江蘇行的報導多是26日在南京舉行的經濟形勢視訊座談會。只有國務院辦公廳主辦的《中國政府網》披露了李克強走訪江蘇的部分行程，但未提及巴斯夫化工廠，不過有網友在微博貼出李克強參訪這家工廠的圖片和影片。

畫面顯示，李克強是在巴斯夫大中華區總裁柯迪文（Stephan Kothrade）陪同下參觀工廠。他在離開時囑咐現場員工，「要把揚巴（揚子石化-巴斯夫）做得不只在東南沿海地區，在全世界都揚名。」

李克強對巴斯夫管理人員說，「你們投入得越多，稅收抵扣越多，我們就越高興，這會有效激勵企業創新，促進產業升級。」他又表示，「我們就是要通過稅收優惠、市場化的辦法，公平普惠地撬動企業和全社會增加研發投入。不光要四兩撥千斤。」

據報導，Nike目前在中國有107間工廠，H&M在中國與超過350家廠商合作。兩家企業在中國僱用的工人都逾萬人。