婦直行撞死「違規左轉騎士」！和解金896萬賠不起哭求判輕　結局曝

▲張婦開車撞上違規左轉的邱女遭判刑3月，但法官考量她有和解誠意，惟賠償金額過高，予以緩刑2年。（圖／翻攝Google Maps）

記者陳羿妏／台北報導

60歲張姓婦人2019年9月9日下午開車行經竹北市一處交岔路口時，不慎撞上違規左轉的邱姓女騎士，造成邱女頭部重創，送醫搶救不治。張婦因未注意車前狀況，一審新竹地院依過失致死罪，判她3月刑期，得易科罰金18萬；案經上訴，二審高院再次勘驗證據後，認定邱婦是肇事主因，張婦當時車速僅30公里，惟雙方因賠償金額過高，未能達成和解，審理後除維持原審量刑，另予張婦緩刑2年，可上訴。

判決指出，張婦2019年9月9日下午駕駛自小客車，行經竹北市光明九路、縣政八街交岔路口時，不慎撞上違規左轉的邱女，造成邱女人車倒地，且邱女因安全帽扣未確實扣緊，受有頭部外傷合併顱骨骨折、顱內出血及腦挫傷、右部鎖骨及肋骨骨折等傷害，經送醫搶救後，於隔日上午6時31分許宣告不治。事後，張婦留在現場，並主動向警方坦承自己為肇事者，接受裁判。

一審新竹地院審理期間，張婦指出，邱女從她側面方向行駛，根本無法預料，且進入路口時，她曾看到邱女身影，但過了路口後就沒有看到對方，當下以為邱女是要直行往路口的便利商店騎，沒想到對方會左轉，而她自認當天有遵守交通規則。

新竹地院認為，邱婦雖未禮讓直行車違規左轉，肇事責任較大，惟張婦進入路口有看到邱女身影，就因注意車前狀況的義務，保持安全行車距離，以避免發生車禍，但張婦仍是持續直行，與邱女發生碰撞車禍，客觀上張婦亦有部分過失責任，因此依過失致死罪，判張婦有期徒刑3月，得易科罰金18萬。

張婦不服結果上訴二審，並主張自己過失情節輕微，且被害人亦有過失，雙方因賠償金額懸殊才會無法達成和解，請求法院減輕其刑期。

高院勘驗行車紀錄器，發現張婦進入路口前的車速為「29公里／小時」，發生碰撞前車速也僅「30公里／小時」，確認張婦當時確實可清楚看見邱女的機車，靠近張的自小客車。



不過，張婦曾提到，自己在科學園區當作業員，但因孫女出生後辭掉工作，目前經濟能力有限，而事發後她有請保險公司撥付203萬元強制險的賠償金給邱女家屬，只是對方認為這樣未盡到責任，要求她給付896萬元和解金，她無力負擔；她強調，她與先生目前無業，並非認為生命不值錢，只是雙方和解金有相當差距，才未能和解「對方不想跟我溝通，每次溝通很強硬，甚至我去上香也不讓我靠近。」「如我有去賺錢，我願意錢都給告訴人（邱女家屬）領。」

對此，高院審酌後，認為張婦並非沒有和解誠意，只是金額過高，且邱婦為肇事主因，只是張婦也存在應注意未注意的責任，因此除了維持原審結果，另宣告張婦緩刑2年，全案仍可上訴。

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