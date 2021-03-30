寶寶袖口被縫起來！媽曝超可愛真相　感動千名網友：阿嬤的愛

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻29日在臉書「爆怨2公社」PO文表示，幫女兒換衣服時發現袖口被縫起來了，後來才知道是婆婆怕寶寶抓傷臉才縫的，讓她覺得很暖心，忍不住直呼婆婆的行為很可愛。其他網友也紛紛留言稱讚，「這位阿嬤疼孫無誤」、「阿嬤縫得很仔細呢」。

▲原PO的婆婆幫寶寶把衣服袖口縫起來，避免抓傷臉。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO提到，28日要幫女兒換衣服的時候，發現袖口的「洞」不見了，導致孩子的手伸不出來，「我記得這件衣服原本不是這樣啊！怎會沒有洞？袖口跑去哪裡了？原來我婆婆怕寶寶的手去抓到臉，把袖口縫起來了。」

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事後原PO檢查女兒的衣服，發現已經有2件的袖口被縫起來，讓她忍不住直呼，「阿母～您知道我有買手套這種東西嗎？您怎麼這麼口愛（可愛）」、「無處安放的小手手」，句子後方還搭配好幾個笑臉的表情符號。

這篇文章PO出後，吸引超過1700名網友按讚分享，並紛紛留言大讚原PO的婆婆是真的疼愛孫子，「小寶寶出生最厲害的絕技就是脫手套啊，所以縫起來是因為婆婆有經驗」、「這個繡工很可以」、「這位阿嬤疼孫無誤」、「阿嬤縫得很仔細呢」、「對耶！沒想到還可以縫起來」。

不過，也有網友認為，雖然婆婆的出發點是為了小孩著想，但如果能先問一下媽媽的意見就更好了，「我比較需要尊重，如果沒跟我講直接縫，我會直接剪開。」