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發文力挺「新疆棉」...知名運動品牌突刪文！陸網友怒灌爆：快滾

▲新疆棉花。（圖／CFP）

▲新疆棉事件持續延燒。（圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

知名運動品牌亞瑟士「ASICS」25日透過微博發文力挺新疆棉，引起許多大陸網友力挺。沒想到4天後，ASICS日本總部突然發布聲明否定微博上的挺新疆棉宣言，25日的發文也已經刪除，態度逆轉馬上引來許多大陸網友開嗆，「虛偽」、「快滾」 。

綜合媒體報導，ASICS總部28日緊急召開會議，官方發言人指出，「我們現在澄清，微博上的聲明有問題，是未經授權發出的，無法代表公司在新疆棉事件上的立場；澳洲奧運隊的隊衣，不含新疆棉花，且不是在此區生產」。有匿名人士就透露，ASICS在微博上發布的中文聲明是由公司裡的中國員工所發布，其實沒有得到總部批准。

▲ASICS原本發文挺新疆棉。（圖／翻攝自微博）

▲ASICS在25日發文挺新疆棉，如今已刪除。（圖／翻攝自微博）

回顧ASICS在25日發布的微博發文，「ASICS有採購新疆棉，也會繼續採購並支持，我們始終堅持一中原則，堅決捍衛國家主權與領土完整。」如今官方29日已刪文，隨後引來許多大陸網友圍攻，「ASICS滾出中國」、「坑死我了，我剛買你們家牌子」、「虛偽」。

▲▼新疆官員向H＆M喊話：擦亮眼睛、明辨是非「中國人民不好惹！」。（圖／翻攝CCTV）

▲新疆官員向H＆M喊話。（圖／翻攝CCTV）

大陸外交部、新疆自治區當天舉辦新聞發佈會，新疆維吾爾自治區人民政府新聞發言人徐貴相在會上向H&M等拒用新疆棉的品牌企業喊話，「新疆各族人民在內的全體中國人民是不好惹的。」

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