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社會 社會焦點 保障人權

警察節2天2警舉槍自戕！都25歲　霸凌對話曝「掃地被公審」

記者黃翊婷／綜合報導

昨日（15日）是警察節，卻在2天之內接連發生2起年輕警員舉槍輕生事件，造成1死1命危。其中，國道竹林分隊25歲柯姓警員雖然被認為是因感情因素走上絕路，但同分隊警員私下向媒體爆料，指稱柯員長期受到徐姓小隊長霸凌，例如要求柯員去掃落葉，卻調監視器要其他人「觀摩」，小隊長還會罵小組成員「垃圾」、「米蟲」，讓大家覺得壓力很大。

▲國道警舉槍自戕！關鍵畫面竟選擇性消失　基層秀截圖喊霸凌。（圖／讀者提供）

▲爆料警員出示群組對話內容。（圖／讀者提供，下同）

國道竹林分隊25歲柯姓警員14日凌晨在國道舉槍自戕，送醫急救目前仍未脫離險境。警方對外表示，經調查柯員日記、同事對話與返回高雄家中與母親談話的內容，發現幾乎都與初戀女友分手有關，並無提到工作職場等內容，因此初判輕生原因可能與感情因素有關。

不過，事後同分隊有警員私下向媒體透露，柯員長期受到徐姓小隊長霸凌，還拿出2021年10月的群組對話截圖佐證，徐姓小隊長不滿柯員將落葉掃到機車停車區，竟然在群組內點名，還違反規定私自調閱駐地監視器影像，要大家好好比較其他模範同事與柯員掃地的畫面，甚至補上一句「不要說我針對誰，大家看影片就能知道」。

爆料警員指稱，徐姓小隊長還會罵人「垃圾」、「統調上來的都米蟲」、「不會開手排車，不會處理事故」、「一群混吃等死的垃圾」，讓小組成員壓力很大，深怕被公開點名檢討，而且去年小隊長曾在同仁寢室內圈養龍貓（絨鼠），雖然沒多久就被要求撤除，但身為公務執法人員卻用公家資源開飼育場，也讓大家覺得很「雙標」；而對於小隊長的行為，上級長官都是睜一隻眼閉一隻眼的心態，高層長官來來去去，也只想著平安下莊就好，誰都不願意當惡人，讓基層苦不堪言，若不改善，恐怕還會出現下一個犧牲者。

▲國道警舉槍自戕！關鍵畫面竟選擇性消失　基層秀截圖喊霸凌。（圖／讀者提供）

▲警員指控徐姓小隊長在同仁寢室養龍貓。

不過，分隊也有其他警員表示，徐姓小隊長去年的確曾用密錄器側錄同仁，但今年沒有，由於他的帶隊風格比較像30年前的軍事教育，在過去可能大家只會覺得要求嚴格，可是這種管理方式放到現在，可能會與霸凌畫上等號。

除此之外，事發當日柯員就是和徐姓小隊長一同值勤，車上的行車紀錄器卻出現異常，畫面停留在12日，13日沒上班因此沒啟動，14日2人執勤期間卻沒有畫面。對於柯員是否曾受到霸凌，竹林分隊表示，經查並未發現職場霸凌等情形，但對於同仁指控徐姓小隊長的行為，會進一步調查釐清，另外出現異常的行車紀錄器也已經送回還原，希望能早日讓真相大白，還給相關人士一個公道。

▲▼花蓮軒遠派出所員警於6月15日警察節開槍自轟。（圖／記者柯政誟攝）

▲花蓮軒遠派出所林姓警員在警察節當天舉槍自戕。（圖／記者柯政誟攝）

另一起事件則發生在花蓮縣軒轅派出所，25歲的林姓警員15日在派出所後方舉槍自戕。警方初步調查，林員當時剛值完2至4時的巡邏勤務，並在3時55分獨自步行到派出所後方車棚旁的空地，持配槍自戕，而槍聲驚動到所內其他同仁，前往察看赫然發現林員倒臥在地，於是立即通報消防人員到場施予急救，隨後送往花蓮慈濟醫院搶救，但他還是在凌晨5時許宣告不治。

花蓮警分局表示，林員2019年於警專畢業，2020年考上特考，今年1月分發至花蓮實務訓練，並於3月22日正式調派至軒轅派出所，平時居住在分局4樓宿舍，作息正常，雖然個性安靜鮮少與同事交談，但勤務部分並無異狀，事發前還曾與同事共進宵夜，絲毫看不出異常。

事後警方已通知家屬到場處理後續事宜，詳細的事發原因也還在調查當中。另外，鑑識人員到場採證時並未發現遺書，手機部分也已交由警察局鑑識科帶回解鎖釐清，全案將報請檢察官相驗，以釐清詳細死因。

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