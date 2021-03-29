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快訊／北市警最新人事布局！63名中階主官名單出爐

▲台北市政府警察局外官。（圖／翻攝GoogleMap）

▲圖為台北市政府警察局外觀。（圖／翻攝GoogleMap）

記者張君豪／台北報導

台北市政府警察局29日傍晚發布新一波人事命令，這波調動調整派補第四至九序列秘書、專員、副大隊長、組長、主任、股長、警務正、督察員、警備隊隊長、警務員兼所長、巡官兼所長等職務計63人，上揭職務異動情形如附一覽表，並統一於110年3月31日星期三當天辦理離到職就任。


1. 台北市警察局公共關係室專員龔義成陞任台北市警察局公共關係室秘書
2. 台北市警察局主任秘書室專員魏倩芬調任台北市警察局訓練科專員
3. 台北市警察局公共關係室專員周紓蘭調任台北市警察局主任秘書室專員
4. 台北市警察局中山分局交通組組長李瑞泰陞任台北市警察局保安警察大隊副大隊長
5. 台北市警察局交通警察大隊執法組組長王均調任台北市警察局中山分局交通組組長
6. 台北市警察局大安分局交通組組長劉誌雄調任台北市警察局大安分局防治組組長
7. 台北市警察局內湖分局防治組組長林俊廷調任台北市警察局大安分局交通組組長
8. 台北市警察局內湖分局民防組組長蔡長春調任台北市警察局內湖分局防治組組長
9. 台北市警察局內湖分局勤務指揮中心主任張進龍調任台北市警察局內湖分局民防組組長
10. 台北市警察局松山分局防治組組長謝加榮調任台北市警察局內湖分局勤務指揮中心主任
11. 台北市警察局公共關係室新聞股股長洪淑玲調任台北市警察局松山分局防治組組長
12. 台北市警察局公共關係室警務正王俊成調任台北市警察局公共關係室新聞股股長
13. 台北市警察局中正第一分局督察組組長王致傑調任台北市警察局松山分局督察組組長
14. 台北市警察局保防科社調股股長李秉蒼調任台北市警察局中正第一分局督察組組長
15. 台北市警察局保防科警務正鄭威信調任台北市警察局保防科社調股股長
16. 台北市警察局交通警察大隊勤務指揮中心主任黃坤錫調任台北市警察局保安警察大隊行政組組長
17. 台北市警察局交通警察大隊綜合組組長胡谷展調任台北市警察局交通警察大隊勤務指揮中心主任
18. 台北市警察局少年警察隊偵查組組長何金城調任台北市警察局交通警察大隊綜合組組長
19. 台北市警察局刑事警察大隊專員宋柏達調任台北市警察局少年警察隊偵查組組長
20. 台北市警察局保安科警備股股長蔡岳良調任台北市警察局文山第一分局防治組組長
21. 台北市警察局保安科警務正廖洛育調任台北市警察局保安科警備股股長
22. 台北市警察局中正第二分局交通組組長羅宗賢調任台北市警察局中正第二分局秘書室主任
23. 台北市警察局文山第一分局秘書室主任謝如孟調任台北市警察局中正第二分局交通組組長
24. 台北市警察局萬華分局防治組組長吳雪美調任台北市警察局大安分局勤務指揮中心主任
25. 台北市警察局保安警察大隊督察組組長趙進發調任台北市警察局萬華分局防治組組長
26. 台北市警察局督察室督察員許竣閔調任台北市警察局保安警察大隊督察組組長
27. 台北市警察局文山第二分局秘書室主任呂明曄調任台北市警察局文山第二分局保防組組長
28. 台北市警察局文山第二分局勤務指揮中心主任邱德耀調任台北市警察局文山第二分局秘書室主任
29. 台北市警察局信義分局勤務指揮中心主任陳秀華調任台北市警察局文山第二分局勤務指揮中心主任
30. 台北市警察局文山第二分局交通組組長蔡啟隆調任台北市警察局信義分局勤務指揮中心主任
31. 台北市警察局文山第二分局民防組組長陳政隆調任台北市警察局文山第二分局交通組組長
32. 台北市警察局文山第二分局保防組組長齊洪賓調任台北市警察局文山第二分局民防組組長
33. 台北市警察局督察室警務正陳育健調任台北市警察局督察室督察員
34. 台北市警察局防治科警務正劉熙能調任台北市警察局督察室警務正
35. 台北市警察局大同分局重慶北路派出所警務員兼所長黃升揮陞任台北市警察局防治科警務正
36. 台北市警察局行政科警務正蔡再璧調任台北市警察局公共關係室警務正
37. 台北市警察局中山分局建國派出所警務員兼所長顏群良陞任台北市警察局行政科警務正
38. 台北市警察局後勤科警務正張素鳳調任台北市警察局保防科警務正
39. 台北市警察局中正第一分局警務員謝育銘陞任台北市警察局後勤科警務正
40. 台北市警察局後勤科警務正陳怡凱調任台北市警察局刑事警察大隊專員
41. 台北市警察局中山分局督察員林伯勉陞任台北市警察局後勤科警務正
42. 台北市警察局防治科警務正崔企英調任台北市警察局保安科警務正
43. 台北市警察局萬華分局西門町派出所警務員兼所長呂滄棋陞任台北市警察局防治科警務正
44. 台北市警察局保安警大隊警務員徐順胤調任台北市警察局萬華分局警備隊隊長
45. 台北市警察局中正第一分局刑事警務員黎家維調任台北市警察局大安分局警備隊隊長
46. 台北市警察局萬華分局東園街派出所警務員兼所長姜志陽調任台北市警察局中山分局建國派出所警務員兼所長
47. 台北市警察局南港分局玉成派出所警務員兼所長林卷億調任台北市警察局萬華分局東園街派出所警務員兼所長
48. 台北市警察局內湖分局康寧派出所警務員兼所長駱伯舟調任台北市警察局南港分局玉成派出所警務員兼所長
49. 台北市警察局松山分局警務員林柏齡調任台北市警察局內湖分局康寧派出所警務員兼所長
50. 台北市警察局士林分局芝山岩派出所警務員兼所長洪志恒調任台北市警察局大同分局重慶北路派出所警務員兼所長
51. 台北市警察局大安分局敦化南路派出所警務員兼所長郭文釋調任台北市警察局士林分局芝山岩派出所警務員兼所長
52. 台北市警察局信義分局五分埔派出所警務員兼所長莊清雄調任台北市警察局大安分局敦化南路派出所警務員兼所長
53. 台北市警察局南港分局舊莊派出所警務員兼所長陳志榮調任台北市警察局信義分局五分埔派出所警務員兼所長
54. 台北市警察局信義分局刑事警務員陳怡婷調任台北市警察局南港分局舊莊派出所警務員兼所長
55. 台北市警察局大安分局瑞安街派出所警務員兼所長洪長義調任台北市警察局萬華分局西門町派出所警務員兼所長
56. 台北市警察局大安分局臥龍街派出所警務員兼所長鄭俊廷調任台北市警察局大安分局瑞安街派出所警務員兼所長
57. 台北市警察局文山第一分局復興派出所警務員兼所長陳繪丞調任台北市警察局大安分局臥龍街派出所警務員兼所長
58. 台北市警察局文山第二分局刑事警務員謝宗益調任台北市警察局文山第一分局復興派出所警務員兼所長
59. 台北市警察局中正第二分局廈門街派出所警務員兼所長胡凱瑋調任台北市警察局大安分局刑事警務員
60. 台北市警察局刑事警察大隊刑事警務員朱宥任調任台北市警察局中正第二分局廈門街派出所警務員兼所長
61. 台北市警察局北投分局光明派出所巡官兼所長黃文呈陞任台北市警察局北投分局關渡派出所警務員兼所長
62. 台北市警察局北投分局關渡派出所巡官兼所長蔡驩耀調任台北市警察局北投分局光明派出所巡官兼所長
63. 台北市警察局士林分局山仔后派出所巡官兼所長歐陽勳陞任台北市警察局士林分局山仔后派出所警務員兼所長

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