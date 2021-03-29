發現丈夫嫖妓怒告「妓女」侵害配偶權　小姐：我是性工作者

▲新北市一名劉姓女子發現丈夫嫖妓，認為「妓女」程女侵害她的配偶權，更有可能害她感染性病，對程女提出告訴，新北地院審理後認為劉女舉證不足，判其敗訴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／新北報導

新北市一名劉姓女子2020年在林姓丈夫手機裡發現丈夫嫖妓，劉女鎖定賣淫的程姓女子後，對程女提出告訴，認為對方是「援交妓女」，侵害她的配偶權，更害她有可能感染性病，求償精神損失30萬元。新北地方法院審理後，認為劉女舉證不足，判她敗訴，全案仍可上訴。

劉姓女子指出，2020年8月，她發現在丈夫在色情網站認識「援交妓女」程女，2人互動親密，手機常傳愛心、抱抱、飛吻等貼圖與曖昧言詞，還進一步到旅館開房間，進行「完美性愛與談心」，過程長達1年，嚴重破壞的她婚姻。

劉女主張，程女性關係複雜，有可能感染性病，和她丈夫發生關係後，有極大的可能也讓她感染到性病，然性病又都有空窗期，不到發病那一刻不會知道自己已經感染。這樣的狀況讓她每天都提心吊膽，精神極度惶恐不安、身心痛苦異常，導致婚姻變質，因此認為程女侵害她的配偶權，須賠償她精神損失30萬元。

程姓女子雖坦承和林男有過性交易，但她也強調她並不知道對方的全名和婚姻狀況，更沒有感染性病的問題。她指出，和林男並不是每次都有性行為，她有時候也會扮演傾聽者。她強調，「對方（劉女）稱我為妓女，但我是稱呼自己為性工作者，我與客人性交易的時候絕對都會戴保險套，我們也要保護自己，不是有人約，我們就會答應。」

程女在庭審時也向劉女喊話，希望劉女的婚姻幸福，她與林男的關係始終只停留在金錢交易，並無任何踰矩。但劉女指稱，保險套並非萬能，無法確定有沒有得到性病，加上性工作者在台並不合法，因此仍主張程女侵害到自己的配偶權。

新北地方法院審理認為，劉女無法提出有效證據，證明程女已知林男已婚，同時程女是在有金錢財物對價上才會對林男提供性交易服務，並非有意要侵害劉女的配偶權。此外，劉女也無法提出明確證據，證明林男有因程女而感染性病，或是程女本身就有感染性病，因此認定她舉證不足，判劉女敗訴，全案仍可上訴。

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