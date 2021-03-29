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新竹激戰！成全台2022縣市長前哨戰

▲▼ 國民黨黨內初選。

▲2022新竹市成為國、民兩黨兵家必爭之地，國民黨將超前部署，於6月底辦理市長候選人初選，其中根據艾普羅民調顯示，林耕仁居於領先。（圖／翻攝自林耕仁粉專，下同）

政治中心／綜合報導

新竹市長林智堅兩屆任期已滿，民進黨正在思索誰是最佳接班人，而國民黨則希望重新拿回新竹，這一仗對國民黨、民進黨而言都是兵家必爭之地，領著強大的壓力，國民黨決定超前部署，將於今年6月底辦理市長候選人初選，及早決定人選備戰2022。

國民黨為推出藍營最強候選人，提早舉辦2022新竹市長黨內初選，新竹儼然成為全台目前最緊鑼密鼓的地方，由於黨內競爭激烈，不但現任市議員林耕仁、李國璋以及陳啟源皆表態參選、動作頻頻，連前立委許毓仁，也都有意參選新竹市長黨內初選。

日前艾普羅民調顯示，國民黨部分以林耕仁居於領先，跟鄭宏輝民調各項指標相接近，近期林耕仁積極辦理教育講座、關心基層運動推廣及失智症患者照顧外，更表示將以「質感」、「安心」、「便捷」、「教育」「未來」等五大面向打造永續新竹，搏得市民支持。

▼林耕仁積極辦理教育講座、關心基層運動推廣等，深受市民信任。

▲▼ 林耕仁。

市議員李國璋則是搶先召開記者會公布競選識別系統，強調若當選新竹市長，會規劃2040年前將竹竹或竹竹苗合併，升格台灣第七都，近日更公布最新選戰工具「新竹幸福一號」競選巴士，同時表示競選巴士也代表著新竹市將要持續邁向幸福與進步。

市議員陳啟源也於臉書粉絲專頁舉辦「逛風城，看電影」電影贈票活動，結合新竹當地電影業者，透過留言、分享抽電影票，以提高網路聲量，藉此拉近與市民距離。

新竹市由於坐擁竹科，工作機會多，為全台最年輕城市，因此2022新竹市長選情備受矚目，民進黨希望能延續執政，國民黨也希望能翻轉綠地，民眾黨更傳出要推出立委高虹安空降參戰，時代力量則是已在2020立委選舉拿下亮眼成績，是否將推出黨團總召立法委員邱顯智或其他黑馬也令人好奇，新竹這仗已正市進入白熱化階段，成為現在選情最熱的焦點。

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