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產險業端出「國旅神器」旅平險　解決旅遊各種痛點！

▲產險業端出「國旅神器」旅平險，解決旅遊各種痛點。（圖／新安東京海上產險提供）

▲產險業端出「國旅神器」旅平險，解決旅遊各種痛點。（圖／新安東京海上產險提供）

記者陳依旻／台北報導

「國內旅遊有需要投保旅平險嗎？」不少人或許會有這樣的疑問，但風險不分海內外，本週就是清明連假，壽險業者預估將有大量返鄉、出遊人潮，除了建議民眾投保旅平險，首創推出「國旅神器」旅平險自選組合，一一擊破租借車旅遊、戶外活動、親子露營等，無法單靠旅平險提供足夠保障的各類旅遊痛點。

新安東京海上產險「國旅神器」旅平險自選組合提供民眾可依外出旅遊活動的不同，選擇搭配最合適的保障方案，讓每趟出遊更心安，且即日起至6月底止，於新安東京海上產險網路投保平台，完成線上投保旅平險、傷害險以及汽、機車強制險等險種，憑保單號碼免登錄，即可抽iPhone 12 Pro Max 256GB等多項好禮。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，國內旅遊容易讓人降低風險意識，忽略旅平險等該有的保障，旅遊意外不會因環境熟悉而遠離，諸如國外旅遊可能面臨的租借汽(機)車意外事故、小孩打破精品等意外狀況，國內旅遊也無法避免，特別是連假返鄉、出遊時，駕駛面臨的路況與平日大不相同，稍不留神就容易發生撞況，建議行前規劃好旅平險等相關保障，以確保意外發生時，不打亂休假時的好心情。

以國人喜愛的水上活動為例，受疫情影響，不少民眾改在國內從事水上活動，但投保旅平險時容易遭拒，主因從事獨木舟、立槳、衝浪、潛水、朔溪等活動時，可能發生中暑、熱痙攣、潛水夫病症等不易界定是因為意外或疾病所引發的事故，因而造成理賠上的爭議，現今民眾從事水上運動前，於新安東京海上產險旅平險自選組合中加價購「是否在旅程中會參加三鐵活動」，便可保障活動中可能發生的熱痙攣、中暑等特定事故醫療，把可能受傷看醫生的費用轉嫁給保險公司，讓自己放心從事戶外活動。

各家產險為了符合國人的國內旅遊的需求，紛紛提供相關保障，希望可以提高國人投保國內旅平險的比率；富邦產險建議民眾在規劃出遊的同時，應檢視自己與家人是否擁有適足保障；富邦產險已針對國旅險增加四項保障，提供一般人身意外保障，也包括旅遊不便保障，如行動電話被竊、食品中毒、旅行期間居家竊盜、火災補償等，因此，富邦產險官網國旅專案即提供多達十項保障。

泰安產險將原先的「旅行保障綜合保險」全面升級，考慮到旅遊應該有的保障，大幅減少民眾須額外加保的困擾，保費100元左右即享所有保障的旅遊綜合險，在投保期間內不管是租車自駕、團體旅遊或搭乘大眾運輸出遊，除了提供基本醫療及意外，身故、班機延誤、食物中毒、行李延誤等基本配備，保障擴大承保租車、自駕族群，因意外事故致第三人傷亡或財物損害等都在保障範圍內。

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