健保兩大改革「給付延伸到長照」　陳時中掛保證：上半年不會開始

▲衛福部長陳時中在立法院衛環委員會接受備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中日前接受媒體專訪，拋出健保改革兩大方向，要採「以人為本」模式，將給付延伸到長照、安養機構，並擴及公共衛生、預防醫學領域。民進黨立委蘇巧慧今（29）日在立法院衛環會表示，若一改現行給付機構模式，未來勢必會增加大幅支出。對此，陳時中回應，他能保證上半年不會再有其他改革，但會有相關公平性修法，近期會送進立法院。

陳時中表示，健保改革方向是與學者討論的4到6年改善計畫，過去健保為了方便管理，限定病患要在機構內才能給付，但隨著遠距醫療發達，以及高齡社會到來，健保也要開始思考「錢是要用來幫助人」，病人交了保費，除了在醫院能得到良好照顧外，去其他地方也要能同等辦理，因此也要從「以人為本」的體系開始思考。

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「健保是要投資健康，是一個工具讓全民更健康，而不是醫療更多。」陳時中強調，要用醫給支付療手段，讓公共衛生好的話，連結公共衛生與長照資源都是必要的，但費用有各自編列，並非拿健保費用給付。不過，由於健保牽涉改革龐大，「廣泛社會對話有必要。」

最後，蘇巧慧要求陳時中明確宣示，兩大方向的健保改革是否有相關期程，「有就說有，沒有的話就說研議中。」陳時中回應，「上半年相關改革不會開始，但相關公平性修法，近期會送進立法院。」