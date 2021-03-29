百萬正妹網紅「零修圖」訪談曝光！忠實粉看到結巴：這落差

▲泥泥學姊在IG追蹤人數高達153萬。（圖／翻攝泥泥學姊IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅插畫家「泥泥學姊」透過平時分享生活照及插畫作品，在IG有近153萬人追蹤。但近日她與YouTuber黑羽合作拍片聊天，露出沒修圖的真面目，引起網友討論。

泥泥學姊身高153公分，但身材卻凹凸有致，靠著F罩杯的超「胸」身材擄獲不少粉絲，平常會分享cosplay裝扮及戴口罩的生活照，平均按讚數都有3至7萬。

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▲▼泥泥學姊平時會分享插畫及生活照。（圖／翻攝泥泥學姊IG）



有網友在PTT發文，黑羽的節目「這餐我請」邀請到泥泥學姊，兩人談及女生胸部大會遇到的困擾及騷擾。但原PO疑似背影片震驚，打字都結巴地說，「呃…，我有在追蹤她的ig，但是還是第一次這麼近距離看她的訪談影片…，呃…我還是去翻一下別人的訪談，看倒底（到底）是怎麼回事？這落差..倒底（到底）？」

網友看完紛紛留言，「修圖功力也很強」、「沒有懶女人，只有不會修圖的女人」、「修圖也是一種藝術創作啊」、「拍照就好，直播沒濾鏡」、「這不是同一個人好嗎？」

▲▼泥泥學姊上節目的畫面曝光，讓忠實粉絲感到錯愕。（圖／翻攝黑羽YouTube）



此外，Youtube原影片下方也有網友大讚泥泥學姊，「這集太香了吧...不，不，我是說火鍋」、「泥泥美美噠」、「哇靠這集太香」、「泥泥很美麗啊，邀對了」、「整集畫面都隨著妮妮笑的時候晃」。

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