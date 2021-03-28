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日本恐爆第4波疫情！防疫指標惡化...中央、地方繃緊神經

▲▼日本琦玉縣的熊谷櫻堤非常知名，每年都吸引大批遊客。（圖／路透）

▲日本櫻花季即將來臨，政府積極呼籲民眾切勿結伴賞花，以免爆發群聚感染。（圖／路透）

文／中央社

日本全境解除「緊急事態宣言」到今天已過一週，各地疫情回溫逐漸檯面化，目前已呈現可能出現「第4波」疫情的跡象。中央與地方政府繃緊神經因應，希望避免重回緊急事態。

日本境內從2020年初爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情以來，共經歷2020年春季、夏季及秋季3波疫情侵襲，至今仍未完全平息；如果疫情復燃反彈，將成第4波疫情。

新增病例續增 防疫指標惡化

日本經濟新聞、時事通信社、產經新聞等日媒報導，日本境內疫情反彈回溫跡象愈來愈鮮明，截至本月26 日止，全日本47個都道府縣中的28都府縣，7天平均染疫人數都較前一週增加。

日本境內26日及27日新增確診病例連兩天逾2000例，東京都27日單日新增430例創3月新高；大阪府27日單日新增386例，連續兩天逾300例；宮城縣27日新增129例，連續5天逾百例。

日本政府日前為因應第3波疫情，今年1月7日對首都圈1都3縣發布「緊急事態宣言」，當時全境47個都道府縣中，多達33都府縣的新增病例較前一週增加；到1月10日時，疫情升溫的地方政府增加到44都府縣。

新型冠狀病毒變異株擴散被認為是目前疫情回溫的因素之一。以週為單位來看，日本境內到1月26日只有4 例；雖然進入2月每週持續新增約在20多人到40多人間，但3月9日增加到106例後，之後每週都在100多例。

目前疫情在顯示感染狀況的相關指標也持續惡化。日本政府厚生勞動省26日更新6項指標的實際狀況中，需要療養的人數以宮城縣及沖繩縣最糟，都在最嚴重的第4階段；首都圈內的埼玉縣、千葉縣及東京都，則被歸類在嚴重度僅次於第4階段的第3階段。

在病床使用率方面，發生醫療機構等地群聚感染的福島縣，被歸類在相當於第4階段的嚴重等級；包括東京都、大阪府、沖繩縣等11都府縣，嚴重等級相當於第3階段。

厚生勞動省雖然要求這些地方政府增加病床，但有可能趕不上疫情擴大的速度。

日本現正進入一年一度的賞櫻季，也是換工作及入學等重要時期，人潮移動將較之前來得增加，很有可能造成病毒持續擴散。

▲▼ 日本,日本街頭,新冠肺炎。（圖／路透）

▲日本各地的醫療資源幾乎達到緊繃狀態。（圖／路透）

第4波疫情逼近 地方啟動應變機制

令人憂慮的第4波疫情，正在逼近日本地方及大城市，許多縣相繼啟動防疫應變機制。

位於四國地方的愛媛縣25日新增59例確診病例，創當地新高紀錄。愛媛縣知事中村時廣27日說，「接下來一週就是能不能壓制住鬧區群聚感染的關鍵時刻」。

愛媛縣松山市鬧區發生變種病毒群聚感染，相關10 間店家的感染者到27日已有144人。

愛媛縣政府恢復本來已在3月1日結束的「特別警戒期間」，籲請松山市鬧區商家從4月1日起，提前在晚間9時打烊，並針對相關店家無症狀從業人員開設臨時的篩檢中心。中村說，這些措施等於是「事實上的緊急事態宣言」。

再看仙台市的狀況，宮城縣負責人說，仙台市疫情似乎擴散到縣內其他地方，確診病例有增加傾向。

宮城縣24日新增171例確診病例，創歷史新高紀錄，其中有131例在仙台市；如果不算仙台市，到了25日宮城縣新增60例、26日新增63例，接連創歷史新高，疫情發生在鄰近仙台市的塩釜市、名取市等地。

宮城縣醫療能量因此受到壓迫。仙台市長郡和子說，醫療前線的能量已接近界限；宮城縣知事村井嘉浩說，病床吃緊程度已非常嚴峻，「仙台市幾乎已滿床」。

▲▼日本。（圖／路透）

▲日本當局也不敢大意，繃緊神經面對下一波疫情。（圖／路透）

中央政府不敢小覷 檢討祭重點措施

日本政府近期將正式進行商議，討論是否採取可以準用「緊急事態宣言」的「蔓延防止等重點措施」。

首都圈21日解除「緊急事態宣言」後，社會及經濟活動顯著增加。東京都政府25日舉行的疫情監控會議上，就對賞櫻及歡送會等活動造成人潮移動增加提出警告，「令人憂慮這一波疫情將超越（去年秋天開始的）第3波疫情」。

日本厚生勞動大臣田村憲久26日在記者會開頭就說，「抱持非常強烈危機感」，對疫情表達出強烈憂心。

看到最近一段時間在宮城縣、關西圈等地的疫情升溫，一旦在傳染力高的變種病毒擴散下造成第4波疫情的話，有可能讓日本發生前所未有的爆炸性感染，恐將對才剛開始的疫苗接種造成障礙。

日本政府本週將舉行厚生勞動省專家會議等，如果不能遏止疫情擴散的話，將開始檢討讓宮城縣及關西圈適用「蔓延防止等重點措施」。

日本政府高層官員拿目前疫情跟2020年5月解除首度發布的「緊急事態宣言」時進行比較，發現在新增確診病例方面相差懸殊，「如果就這麼放著不管的話，將演變為4月將發布第3次緊急事態宣言的事態」。

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