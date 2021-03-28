陸新冠疫苗接種破1億劑　正研究「加強針」提升保護力

▲大陸已展開新冠疫苗接種。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家衛健委28日宣布，截至2021年3月27日，全國各地累計報告接種新冠病毒疫苗達1 億241.7萬劑。

衛健委疾控局副局長吳良有在發布會上表示，目前全國已經超過1億人次接種疫苗，接種最多的一天是3月26日，達到611.9萬人次。

吳良有指出，全國各地正在根據國家的總體部署安排，按照「應接盡接、梯次推進、突出重點、保障安全」的原則，做好重點地區和重點行業人群的接種工作，集中力量在疫情發生風險高的大中型城市、口岸城市、邊境地區來開展接種。先期安排了機關企事業單位人員、高等院校的學生和教職工、大型商超的服務人員等等人群接種疫苗。

吳有良提到，下一步，國家將繼續做好重點地區、重點人群的接種工作，一方面積極穩妥拓展接種服務能力，優化疫苗的配送流程，提高流轉和運輸效率，科學安排疫苗周轉數量，我們要求不得積壓庫存，通過多種方式增加接種點和接種台數量，滿足群眾的接種需求。

此外，大陸國藥集團中國生物副總裁張雲濤表示，已經研發出新冠疫苗加強針，從初步得到的結果看，加強針可有效提升抗體的持久性、提高疫苗抗變異的能力。

張雲濤指出，他們還要在海外開展三期臨床研究，持續觀察，看看保護的持久性，「是不是需要接種加強針，還要根據未來三期臨床研究結果來回答。」