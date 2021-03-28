　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

新疆棉絕處逢生？　中棉花業：提升自有品牌影響力

▲新疆棉花。（圖／CFP）

▲新疆棉花。（圖／CFP）

文／中央社

中國因新疆棉議題對一些歐美服飾品牌掀起抵制潮之際，中國國家棉花產業聯盟27日發布聲明，表示「將攜手愛國企業旗幟鮮明地支持新疆棉花產業發展」，提升中國棉花自有品牌的國際影響力。

這份聲明，國棉聯盟表示堅決反對「基於謊言和虛假信息排除新疆棉花及其製品的行為」。

國棉聯盟稱，長期在新疆開展棉花生產、加工等相關工作，從未發現過強迫勞動現象，並表示將攜手愛國企業旗幟鮮明地支持新疆棉花產業發展。

聲明說，國棉聯盟將聯合全體成員單位和相關品牌企業，全力支持和推動新疆棉花產業綠色可持續發展，推動「技術方+生產方+需求方」一體化的全產業融合發展新格局，提升中國棉花自有品牌的國際影響力，積極融入國內國際「雙循環」。

▲▼ 無印良品、棉花、抵制新疆棉 。（圖／路透社）

▲新疆棉遭抵制，中方呼籲必須開始提升自我品牌。（圖／路透社）

根據公開資料，國家棉花產業聯盟是由農業農村部支持、中國農業科學院棉花研究所聯合棉花生產、加工、流通、紡織服裝等市場主體發起，在「國家農業科技創新聯盟」的架構下於2016年11月成立。

此聯盟發起單位包括：新疆生產建設兵團第七師、新疆生產建設兵團第一師、新疆昌吉國家農業科技園區、江蘇聯發集團股份有限公司、河南永安紡織有限公司等大型單位或企業，會員有200餘個。

多家歐美服飾品牌去年陸續發布聲明，表示關注新疆少數民族遭強迫勞動，強調不採購當地產品及原料。 中共組織「共青團中央」今年3月24日在微博上嚴詞批評服裝品牌H&M，引發中國網友抵制潮。 

ET快訊
旅館內「像屍體翻來翻去」！台中人妻PUB被撿　老公綠炸結局曝
快訊／帛琉總統惠恕仁抵台　吳釗燮迎接首波「旅遊泡泡」
高雄警住家墜樓　砸中路邊小客車身亡
獨／林俊憲揪吃滷味「低胸正妹」泳裝辣照曝　是全球城市小姐
徐若熙再飆7K！3場三振數打破22年紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新疆棉絕處逢生？　中棉花業：提升自有品牌影響力

是誰讓新疆棉染黑？　央視揭秘「幕後無視者」

Nike贊助了「半壁江山」　中國體壇「抵制好難」靜悄悄

新疆棉被拒用「不影響訂單？」　央視：有棉花企業已損失好幾億

不甩美經濟制裁！　中伊簽署「25年全面戰略合作」

秀「白勾黑手套」遭陸網圍剿　俄羅斯男急道歉飆罵「Nike垃圾」

發文護歐陽娜娜　央視：民進黨當局搞威脅恐嚇「早就不管用了！」

香港睽違4個月再見本土0新增　累計確診破1.1萬例

批新疆棉事件是政治訛詐　人民日報：必須捍衛正義

蘇伊士運河「大排長榮」　嚴重影響中國貨運

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

《自殺突擊隊集結》首發中文預告

李智雅.金素妍.柳真「婦仇者聯盟」集結　連環計設局「朱丹泰○○○○○！」

王世均洪曉蕾「自嘲就是驚世夫妻」　她忘了離婚多久..笑：太開心了XDD

許瑋甯拼台語崩潰「狂偷渡英文單字」　學鍾欣凌大姐頭..導演：早知道給妳演

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

新疆棉絕處逢生？　中棉花業：提升自有品牌影響力

是誰讓新疆棉染黑？　央視揭秘「幕後無視者」

Nike贊助了「半壁江山」　中國體壇「抵制好難」靜悄悄

新疆棉被拒用「不影響訂單？」　央視：有棉花企業已損失好幾億

不甩美經濟制裁！　中伊簽署「25年全面戰略合作」

秀「白勾黑手套」遭陸網圍剿　俄羅斯男急道歉飆罵「Nike垃圾」

發文護歐陽娜娜　央視：民進黨當局搞威脅恐嚇「早就不管用了！」

香港睽違4個月再見本土0新增　累計確診破1.1萬例

批新疆棉事件是政治訛詐　人民日報：必須捍衛正義

蘇伊士運河「大排長榮」　嚴重影響中國貨運

男星入圍「香港新人推薦榜」　酷回2字...挨虧：跩屁啊！

在家習慣裸體！房東一句「衣服要穿好」害她炸雞母皮　揭超毛真相

扛300萬房貸！他想「解約儲蓄險」一次還清　網見1關鍵傻了

用4種方法療癒分手傷　老派治療最有效

林承飛2分砲！樂天單局5分逆轉戰局　5局樂天6比2兄弟

快訊／機車停橋旁…高雄男「臉朝下」漂浮前鎮河中！救起一度無心跳

柯文哲成立台北市黨部　驚見「柯黑大魔王」王世堅花籃：眾望所歸

金融時報：中國動作頻頻　恐動念要奪台灣控制權

快訊／訪團抵台戴「台帛國旗」口罩！　惠恕仁赴新光醫董座晚宴

瑞芳警攔車酒測聽到「咕咕」聲　破擄鴿集團救出13隻賽鴿

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

大陸熱門新聞

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

亞馬遜傳封殺「中國棉」　陸賣家：已被下架

媳婦改嫁公公！竟為了「這組號碼」

IKEA「沒代言人」躲首波抵制　2天後仍被出征

陸網喊抵制Nike！　「34.6萬人狂搶」新鞋一秒缺貨

外送員「狂飆60公里」送餐！運費曝網全傻了

發文護歐陽娜娜　央視：民進黨威脅早不管用

Nike贊助半壁江山　中國體壇「抵制好難」

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

黑色白勾手套挨轟　俄男急罵Nike

抵制H＆M還不夠！愛迪達上熱搜第一

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

反擊對新疆指控　陸制裁美、加人員及機構

新疆議題延燒　中國制裁美、加機構

更多熱門

相關新聞

「是誰」讓新疆白棉花染黑？

「是誰」讓新疆白棉花染黑？

新疆被指控存在「強迫勞動」，國際品牌陸續制裁使用新疆棉花。綜合陸媒消息指出，率先發出抵制的瑞士良好棉花發展協會（BCI）位於上海代表處，曾在3月1日發表過文章，對於新疆專案進行嚴格複查，最終證實沒有所謂「強迫勞動」問題，總部最後卻「無視」這份報告，引發外界疑問和爭議。

Nike贊助半壁江山　中國體壇「抵制好難」

Nike贊助半壁江山　中國體壇「抵制好難」

黑色白勾手套挨轟　俄男急罵Nike

黑色白勾手套挨轟　俄男急罵Nike

人民日報批新疆棉事件政治訛詐

人民日報批新疆棉事件政治訛詐

新疆棉之亂 陸學者建議制裁BCI

新疆棉之亂 陸學者建議制裁BCI

關鍵字：

新疆棉花抵制提升品牌

讀者迴響

熱門新聞

過來人分享越南老婆經驗談　網驚：也太正！

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

五月天瑪莎唱一半「突消失台上」！　阿信撂重話

戴笠變態刑求女特務　沒人能撐下來

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

死亡變態強逼高中女就範　不從就陪葬

《我和我的冠軍女兒》主角家族落敗後輕生亡

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

「福原愛沒愛過江宏傑！」精神醫分析：以前放閃都是演戲

快訊／長榮貨輪移動了！他：拖船興奮到鳴笛慶祝

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

小二童狂哭　「狗老師」一下搞定

考上國營想分手！嫌女友「工作、外表不OK」

更多

最夯影音

更多
旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881
幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面