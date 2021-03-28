新疆棉絕處逢生？　中棉花業：提升自有品牌影響力

▲新疆棉花。（圖／CFP）

文／中央社

中國因新疆棉議題對一些歐美服飾品牌掀起抵制潮之際，中國國家棉花產業聯盟27日發布聲明，表示「將攜手愛國企業旗幟鮮明地支持新疆棉花產業發展」，提升中國棉花自有品牌的國際影響力。

這份聲明，國棉聯盟表示堅決反對「基於謊言和虛假信息排除新疆棉花及其製品的行為」。

國棉聯盟稱，長期在新疆開展棉花生產、加工等相關工作，從未發現過強迫勞動現象，並表示將攜手愛國企業旗幟鮮明地支持新疆棉花產業發展。

聲明說，國棉聯盟將聯合全體成員單位和相關品牌企業，全力支持和推動新疆棉花產業綠色可持續發展，推動「技術方+生產方+需求方」一體化的全產業融合發展新格局，提升中國棉花自有品牌的國際影響力，積極融入國內國際「雙循環」。

▲新疆棉遭抵制，中方呼籲必須開始提升自我品牌。（圖／路透社）

根據公開資料，國家棉花產業聯盟是由農業農村部支持、中國農業科學院棉花研究所聯合棉花生產、加工、流通、紡織服裝等市場主體發起，在「國家農業科技創新聯盟」的架構下於2016年11月成立。

此聯盟發起單位包括：新疆生產建設兵團第七師、新疆生產建設兵團第一師、新疆昌吉國家農業科技園區、江蘇聯發集團股份有限公司、河南永安紡織有限公司等大型單位或企業，會員有200餘個。

多家歐美服飾品牌去年陸續發布聲明，表示關注新疆少數民族遭強迫勞動，強調不採購當地產品及原料。 中共組織「共青團中央」今年3月24日在微博上嚴詞批評服裝品牌H&M，引發中國網友抵制潮。