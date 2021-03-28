帛琉租船狂漲價！台帛旅遊泡泡恐變泡沫　莊人祥回應了

記者賴文萱／台北報導

我國與帛琉日前共同宣布「旅遊泡泡」後，帛琉總統惠恕仁3月28日至4月1日首次率團來台進行工作訪問，推廣帛琉觀光資源及促進醫療方面合作。不過，就有業者透露，帛琉當地業者將租船費用調漲，憂心旅遊泡泡恐變泡沫，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，旅遊業者操作旅行團行程越來越成熟，未來旅客數提高，再加上其他航空業者加入，團費就有可能降低。

▲帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）。（圖／翻攝自Facebook／President Surangel Whipps Jr.）

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台帛旅遊泡泡首發團4/1將上路，不過，現在傳出帛琉當地旅遊業者不停調漲費用，哄抬價格，業者憂心整個團費成本被墊高後，恐讓消費者卻步，旅遊泡泡將變泡沫。

▲帛琉旅遊泡泡首發團將出發，有業者透露帛琉當地業者不停哄抬價格。（圖／記者蔡玟君攝）

對於費用問題，莊人祥今在指揮中心記者會中回應，主要是當地增加防疫需求，帶團部分也要進行防疫訓練，所以團費較高，但希望這次旅遊業者操作旅行團行程後，會越來越成熟。

莊人祥說，未來旅客數提高，再加上其他航空業者加入，團費就有可能價格降低。至於若旅遊泡泡團進團出中間有人脫團，會由交通部觀光局訂定處罰措施，這部分觀光局、內政部將有後續說明，指揮中心會跟觀光局密切聯繫。

▼帛琉總統「旅遊泡泡」行程。（圖／記者許立昕攝整理製表）