帛琉總統惠恕仁下午抵台「入境免檢驗」　5天防疫規格曝光

▲帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）。（圖／翻攝自Facebook／President Surangel Whipps Jr.）

記者賴文萱／台北報導

我國與帛琉日前共同宣布「旅遊泡泡」後，帛琉總統惠恕仁今（28）日將首次率團來台進行工作訪問，推廣帛琉觀光資源及促進醫療方面合作。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，帛琉總統下午4點將抵台，由於前3天在帛琉已經進行PCR採檢，所以入境後不會做檢驗，只有在離境後會再做一次PCR採檢。

惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）今年1月就職後，極力推動台帛旅遊泡泡。莊人祥表示，帛琉總統下午4點會來台，因為前3天已在帛琉進行PCR採檢，所以入境後不會做檢驗，只有在離境後會做PCR採檢。

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至於帛琉總統防疫規格部分，莊人祥說，在飯店都會有專用出入口，住宿樓層會設立乾洗手，並有獨立用餐專區，電梯也會是私人專用，公開行程都會戴口罩、保持社交距離。另外，指揮中心也建議相關接觸人員都採實名制，避免去人多擁擠場所，外交部會派專人全程陪同，落實各項防護措施。

▼帛琉總統「旅遊泡泡」行程。（圖／記者許立昕攝整理製表）

根據外交部安排，惠恕仁訪團預計28日下午4時飛抵桃園國際機場，外交部長吳釗燮將代表政府接機，據悉惠恕仁下機後將依照國賓禮遇，與一般旅客分流，並由外交部派車接送從國賓室外直接離開桃園機場。

隔天一早，惠恕仁將前往新光醫院慰問住院的帛琉民眾，同時接受健康檢查；而同日晚間，惠恕仁會於台北晶華酒店舉辦國際記者會，屆時除發表談話外，亦接受各國媒體的訪問。

國際記者會結束後，惠恕仁將和蘇貞昌進行晚宴；30日上午，他將前往參訪北部相關企業，下午則入總統府會晤蔡英文，並將共進晚餐，但由於不是國是訪問，因此非國宴等級。

31日行程，惠恕仁將到南部參訪船舶製造與水產養殖業者，接著4月1日將與台灣旅客一起搭乘「旅遊泡泡」首航班機返回帛琉，親身檢視「台帛旅遊泡泡」的登機流程，屆時也由吳釗燮代表送機。

對於行程規劃，外交部解釋，惠恕仁希望藉這次訪台招商引資，為台帛兩國開創更多商務投資機會，振興經濟並尋求更多的醫衛合作；而帛琉政府也盼能與台灣觀光、醫療、航空界人士深化互動，因此惠恕仁將前往南台灣參訪我國船舶製造及水產養殖業。