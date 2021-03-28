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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／疫情後首波「旅遊泡泡」來了！　帛琉總統惠恕仁抵達台灣

記者陶本和／台北報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）28日下午4時搭乘專機抵達桃園國際機場，將展開5天4夜的訪問，推廣帛琉觀光與醫療合作，訪團更將在4月1日搭上首波前往帛琉的「旅遊泡泡」班機，返回帛琉。為此，《ETtoday新聞雲》將全程直播。

根據外交部安排，惠恕仁訪團預計28日下午4時飛抵桃園國際機場，外交部長吳釗燮將代表政府接機，據悉惠恕仁下機後將依照國賓禮遇，與一般旅客分流，並由外交部派車接送從國賓室外直接離開桃園機場。

▲▼ 帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）。（圖／翻攝自臉書／President Surangel Whipps Jr.）

▲ 帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）。（圖／翻攝自臉書／President Surangel Whipps Jr.）

隔天一早，惠恕仁將前往新光醫院慰問住院的帛琉民眾，同時接受健康檢查；而同日晚間，惠恕仁會於台北晶華酒店舉辦國際記者會，屆時除發表談話外，亦接受各國媒體的訪問。

國際記者會結束後，惠恕仁將和蘇貞昌進行晚宴；30日上午，他將前往參訪北部相關企業，下午則入總統府會晤蔡英文，並將共進晚餐，但由於不是國是訪問，因此非國宴規格。

31日行程，惠恕仁將到南部參訪船舶製造與水產養殖業者，接著4月1日將與台灣旅客一起搭乘「旅遊泡泡」首航班機返回帛琉，親身檢視「台帛旅遊泡泡」的登機流程，屆時也由吳釗燮代表送機。

對於行程規劃，外交部解釋，惠恕仁希望藉這次訪台招商引資，為台帛兩國開創更多商務投資機會，振興經濟並尋求更多的醫衛合作；而帛琉政府也盼能與台灣觀光、醫療、航空界人士深化互動，因此惠恕仁將前往南台灣參訪我國船舶製造及水產養殖業。

外交部強調，將與帛琉政府共同持續滾動式檢討「台帛旅遊泡泡」的實施情形，適時調整相關規定，以期發揮最大效益，嘉惠兩國政府與人民的福祉。

另外，外交部也透露，惠恕仁也將出席由帛琉旅遊管理局（Palau Visitors Authority, PVA）駐台辦事處舉辦的帛琉觀光宣傳活動。

▼帛琉總統「旅遊泡泡」行程。（圖／記者許立昕整理製表）

▲▼帛琉總統「旅遊泡泡」行程。（圖／記者許立昕攝整理製表）

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