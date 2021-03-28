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白宮指中國主導抵制　胡錫進：美國才是始作俑者「現代指鹿為馬」

▲新疆棉花。（圖／CFP）

▲新疆棉花。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國白宮、國務院對新疆棉花問題發聲，指中國大陸政府主導了抵制外國服裝品牌的行動，並呼籲國際社會反對中國以市場作為武器，扼殺言論自由及阻礙商業道德。對此，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，華盛頓才是這起嚴重衝突的始作俑者，「他們現在用脅迫的罪名反污中國政府，這是霸道加無恥的現代版指鹿為馬。」

胡錫進指出，這是美國政府對跨國企業與中國市場衝突的進一步操弄和煽動，眾所周知，去年9月美國給新疆棉花生產安上使用「強迫勞動」的罪名，並違反基本商業規則，要求進入美國的紡織品不得使用新疆棉花，迫使跨國服裝企業紛紛聲明他們的產品不使用新疆棉花，「在中西圍繞新疆問題對峙升級的情況下，中國公眾在社交媒體發起了對那些跨國企業的聲討，華盛頓是這起嚴重衝突的始作俑者。」

▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

胡錫進提到，美方在聲稱新疆棉花生產使用「強迫勞動」時，從沒有拿出過相關證據，新疆基層政府以扶貧為目的推動的勞動力向疆外輸出，這本是中國各地克服貧困的通行做法，卻被美方污指為「強迫勞動」。按照美方的邏輯，幫助無數中國人擺脫了貧困的全面小康運動都是通過「強迫勞動」實現的，這樣的歪理邪說是對人道主義的羞辱，實屬誅心之論。

胡錫進表示，中國社交媒體上對參與了抵制新疆棉花西方公司的聲討完全是自發的，一些媒體帳號參與其中，這一直是中國互聯網輿論的一部分，中國官方沒有威逼任何外國企業該怎麼做，市場的激烈情緒無疑是相關外國企業面臨的真正壓力，「值得一提的是，雖然網上的聲討很激烈，但中國全境沒有發生針對相關外國品牌門店的現場破壞事件，而美國『黑命貴』運動中發生了很多打砸搶，中國公眾的抗議到底是什麼性質，由此也可窺一斑。」

胡錫進指出，美國政府才是闖入商業領域十分粗暴的強制者，對中國企業的抵制都是美國政府發起並強行規定的，打擊新疆棉花也是美國政府利用該國的市場力量強加給各國公司的，「華盛頓惡意製造罪名竄改商業道德，並且拿本國市場做槓桿實施了這一脅迫，他們現在用脅迫的罪名反污中國政府，這是霸道加無恥的現代版指鹿為馬。」

胡錫進還說，新疆棉花佔世界棉花年產量的20%，美國的反華政策正在製造極其嚴重的市場對立，進而引導國際市場分裂，「這不就是華盛頓主張的『脫鉤』嗎？」

胡錫進強調，呼籲各國企業不要屈服美國政府的壓力，抵制新疆棉花的行政令破壞了全球化時代的基本商業規範，損害了企業和消費者的利益，大家不應集體順從退讓，而應群起而擊之，「今天的世界不應被美國的一家的私利操縱，它應是世界人民的世界。」

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