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F級雙球頂到變形！超兇插畫家健身「快掉出來了」　老司機全暈爆

▲泥泥太辣了。（圖／翻攝自Instagram／janie.lin）

▲泥泥才剛PO出美照，就吸引萬人關注！（圖／翻攝自Instagram／janie.lin）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber兼插畫家泥泥（Janie、泥泥學姐）臉蛋甜美，且還擁有F罩杯火辣身材，在IG上累積153萬人追蹤，擁有超高人氣！她時常在社群網站上分享美照，日前還貼出了自己的健身過程；由於泥泥將雙峰頂在器材上實在太吸睛，因此不少粉絲都忍不住暴動直呼，「注意力完全不能集中健身上」、「練背好胸」。

泥泥日前在IG上分享自己的健身過程，因為要拍攝相關影片，所以她便做了大腿推蹬的訓練，一路從10公斤上到50公斤。泥泥透露，由於她平時很少運動，所以早已忘記自己是怎麼推起器材的，只知道大腿和屁股都還在「炸裂狀態」。

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▲泥泥搭旋轉木馬，傲人上圍被看光。（圖／翻攝自Instagram／janie.lin）

▲泥泥之前搭旋轉木馬，同樣吸引萬人目光。（圖／翻攝自Instagram／janie.lin）

雖然泥泥很認真的操作器材，不過從照片可以見得，她的好身材完全藏不住，灰色的運動服裝炸出渾圓形狀，美胸直接緊貼器材，飽滿豪乳全被看光光，超級犯規，真的會讓人不小心擺錯重點。

超養眼的健身照片曝光後，不少粉絲也嗨喊，「泥泥太厲害了！50公斤」、「我可以在前方頂著，放過那黑色的東西」、「你是超完美女孩」、「泥泥很棒」、「想要當健身器材的人應該不少」、「好浮誇」、「神力泥泥」、「放開那個健身器，我來」、「這個太兇了吧」。

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