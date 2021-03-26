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水桶腰把妹難...苦練變全國健美先生！消防猛男原生圖曝光

▲健美消防員過去是個肉感男。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲健美消防員邊紀宸參加全國健美比賽奪獎。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大美消防分隊隊員邊紀宸，高中時期是名符其實的肉肉男，但因為想要交女朋友因此試著運動減重，投入消防工作後利用閒餘時間勤健身，日前參加嘉義市110市長盃全國健美錦標賽，在70公斤級拿到第六名，變身名符其實的消防猛男。

▲健美消防員過去是個肉感男。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲邊紀宸過去是大型可愛肉感男。（圖／嘉義縣消防局提供）

79年次的邊紀宸，國高中時身高170公分體重82公斤，標準的肉感男，但「想交女朋友」所以瘦身，不過透過少吃節食減重，卻沒有得到良善效果。

▲健美消防員過去是個肉感男。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲邊紀宸健身變身精壯超級猛男。（圖／嘉義縣消防局提供）

退伍後的他接觸健身運動，發現透過飲食減量及規律的健身訓練，可以讓自己的身材體型更為勻稱，當加入消防行列發現各分隊都有健身器材，他更下定決心參加比賽，除了透過嚴格管控飲食以外更提升訓練強度，最終練出精實的肌肉線條及體型，現在的他179公分，70公斤，健美體格讓人稱羨。

▲健美消防員過去是個肉感男。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲▼邊紀宸參加全國性健美比賽奪第六名。（圖／嘉義縣消防局提供）

邊紀宸表示，消防工作任務的不確定性，讓消防人員長期處於高度壓力及緊張的環境下，再加上作息及三餐不正常，長時間累積下來勢必會造成生理及心理上的負擔，進而影響到家庭生活，因此除了自己擼鐵強健體魄外，更希望能將這個健身風氣感染周遭的同事，唯有大家一起變強，透過團隊合作，作戰效率才會跟著提升，而透過健身增加肌力保持良好的體能狀態，在面對各種災害任務時更能從容面對，減少消防工作出勤時受傷的機會。

▲健美消防員過去是個肉感男。（圖／嘉義縣消防局提供）

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