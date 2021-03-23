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54歲健美冠軍嬤「梅開二度」！　健身房遇真愛羨煞眾人

▲▼健身,健美賽事,梅開二度,Sue Bettridge,重訓。（圖／翻攝自IG／suebettridge）

 ▲蓓特琪接觸重訓已14年，是多場健美賽事的常勝軍。（圖／翻攝自IG／suebettridge）

記者陳怡靜／綜合報導

近年來健身風潮盛行，重訓不再是男性的專利，越來越多追求完美體態的女性開始踏上健身之路。紐西蘭一名54歲婦女蓓特琪（Sue Bettridge），40歲開始接觸重訓，已經當奶奶的她，第一次參加健美比賽就獲勝，之後陸續獲得多場賽事的冠軍，健身不僅讓她重建自信，甚至「梅開二度」成功找到真愛。

綜合外媒報導，蓓特琪最初只是個固定上健身房運動的普通民眾，直到教練向她建議可以嘗試參加健美賽事，才開啟她的健美之路，「他認為我的身形很適合，極盡所能想說服我，最後我同意了。」之後便展開一連串密集訓練，不僅要增肌，還需要控制飲食，沒想到初次比賽就獲勝。

然而，蓓特琪在2013年和前夫離婚，結束了長達25年的婚姻，使她大受打擊。不過很快走出悲傷的她感激地說，是健美才讓她能夠重建信心。

之後，蓓特琪陸續贏得多場國內外賽事，包括2014年在韓國舉行的世界自然基金會（WWF）世界小姐小姐大賽；同年在澳洲比賽後，還被獲封為南半球冠軍；2017年在新加坡參加比賽後，她獲得了世界自然基金會亞太冠軍的稱號，並在2013年至2019年之間連續六年贏得了紐西蘭冠軍頭銜。

踏上健身之路的她，除了練出一身結實肌肉，還因此在健身房找到真愛。她在2018年邂逅了同在健身房運動的60歲未婚夫羅蘭特（Simon Roelants），兩人平時一起健身，一周固定運動6天，每次運動90分鐘，兩人即將在今年4月情定終身。

蓓特琪直言，健身讓她的生活有前所未有的改變，不僅鍛鍊體力也建立自信心，「只要有心開始改變，永遠都不嫌晚。」她也鼓勵加入健身的女性，千萬別太在意體重機上的數字，「它並不能反映出我們身體真實的狀況。」

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