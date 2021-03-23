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連假衝一波！太平山、阿里山等13處國家森林遊樂區　12歲以下免費玩

▲▼知本國家森林遊樂區。（圖／林務局提供）

▲知本國家森林遊樂區。（圖／林務局提供）

記者崔至雲／台北報導

兒童節、清明連假即將來臨，林務局指出，4月2日至5日12歲以下兒童可免費進入太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源等13個國家森林遊樂區，以及搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車，歡迎民眾闔家同遊森林。

林務局提醒，為了孩童安全，12歲以下兒童搭乘烏來台車或太平山蹦蹦車須有成年人陪同。如果想瞭解更多國家森林遊樂區與自然步道相關旅遊資訊，歡迎大家至「林務局-森活情報站」臉書專頁、台灣山林悠遊網以及林務局局網查詢。

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此外，林務局特別整理一些兒童節清明連假期間國家森林遊樂區內開花植物的花語，讓大家到森林賞景健行時，藉由花語瞭解各種植物的特性與傳說典故，體會自然萬物獨特的聯想，找尋自己命定中的花語植物，也為與家人親友同遊時創造更多的趣味與話題，為旅途創造更深刻的回憶。

▲內洞森林遊樂區必訪的是上下兩層落差的瀑布,太平山滿山的山毛櫸葉面由綠轉黃,大雪山森林遊樂區夕陽。（圖／林務局提供）

▲內洞森林遊樂區。（圖／林務局提供）

「太平山白櫻花」花語是除你以外，別無他愛，花期約在三月底至四月初，大家跟著心愛的寶貝或家人造訪太平山時，不妨搜尋一下白櫻花純白柔美的身影。「杜鵑」的花語是永遠屬於你的愛，臺灣的各類原生種杜鵑，如烏來杜鵑、金毛杜鵑、臺灣杜鵑等，花期約在四月至五月，依品種不同，粉白紫紅各色花朵映在翠綠的森林中，好不浪漫，歡迎大家到內洞、太平山、大雪山、奧萬大、合歡山與阿里山，享受色彩紛呈的春之饗宴。

「台灣胡麻花」花語是充滿希望與幸福，花期約在四月至五月，純白似雪或粉紅色的花朵，點綴在綠色山壁上，讓人驚豔，大家可以在太平山、東眼山與觀霧，找尋屬於自己的幸福。「杜虹花」花語是聰明伶俐，花期約在四月至五月，花朵為顯眼的粉紅或紫紅色，花團錦簇，十分吸睛，聰明伶俐的你，不妨去太平山、觀霧、八仙山、阿里山與雙流走走，和你的知音相見歡。

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