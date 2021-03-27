翻船可能原因曝！700噸遠洋漁船下水秒側翻　緊急拖回處理這件事　

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄市旗津區中洲地區海域一艘由三陽造船廠出廠的「勝帆188號」，27日舉辦新船下水典禮，不料船才剛駛入水中，整艘船重心不穩，慢慢往左傾，現場觀禮民眾驚聲尖叫，在旁的二艘拖船見狀，立即再將該船拖回三陽造船廠碼頭。初步了解，可能是壓艙沒做好才造成漁船下水時船身傾斜。

▲「勝帆188號」一下水就傾斜 。（圖／民眾提供）

▲「勝帆881號」下水後側翻 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

由高雄三陽造船廠出廠的一艘700噸的遠洋漁船「勝帆188號」27日上午11時才剛完成下水典禮，放完鞭炮後準備下水，沒想到才剛下水沒多久，卻整輛船不明原因，開始往左側倒，一旁民眾見狀不斷尖叫。所幸高港中隊巡邏人員經過，留在現場海域執行戒護作為。

▲「勝帆188號」拖回三陽造船廠碼頭 。（圖／記者吳世龍攝）

由於船隻僅有傾斜沒有沈船疑慮，所以當時船上人員均留在船上待援，所幸無人傷亡，船隻也被拉回三陽造船廠碼頭修復。一旁旗津造船工人表示，當時聽到鞭炮聲時還特別跑上來看，沒想到目擊到船隻傾斜的過程。也有工人分享經驗，下水會側翻傾斜，不外乎是頭重腳輕，另外就是壓艙不平衡，船艙內左右都有油艙及水艙要保持平均，要是無法平衡下水就會傾斜。

針對此事，這艘勝帆188號漁船是勝帆漁業公司委託三陽造船廠打造，三陽造船廠則不願對外回應。勝帆漁業公司高姓負責人表示，勝帆188號原本訂於4月要正式出港作業，初步了解確實是下水時壓艙沒做好，如今想出港得再延後一段時間。

時間對我們來說完全沒用！

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