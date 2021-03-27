如何找對人留人才？　IKEA經理温健宏分享經驗

▲勞動部雲嘉南分署舉辦「大師名人講座」活動，邀請IKEA宜家家居股份有限公司大台北市場人資經理温健宏，分享IKEA用人經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部雲嘉南分署在台南市藏風藝文空間，舉辦「大師名人講座」活動，邀請IKEA宜家家居股份有限公司大台北市場人資經理温健宏，分享IKEA在招募任用、訓練發展、員工向心力和薪酬管理四大面向的操作經驗。

温健宏同時也舉出「10／20／70」原則，讓員工透過10％的課堂訓練、20％的專案訓練和70％的現場操作，達成企業對人員訓練發展的良性模式。

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「讓員工找到自己」，温健宏說，IKEA的組織文化強調以「人」為本， 重視員工感受，組織文化扁平也較創新，所以人才素質也較集中；而在招募人才時，除了多元招募管道外，面試採取採雙主管、兩階面談，並進行價值觀選才，同時也讓面試者進行實作，例如組裝一把椅子，觀察求職者彼此的互動、人格特質，藉此找到適合的人。





温健宏說，IKEA會遴選符合價值觀的團隊成員，實際執行經驗約落在8％的錄取率，也就是每100封求職履歷，頂多錄取8人；找到合適人才後，就會利用「10／20／70」原則培訓人才，讓員工透過10％的課堂訓練、20％的專案訓練及70％的現場操作，以達成正向的人員訓練發展。

在「薪酬管理」部分，温健宏指出，由於服務業的排班與考勤較複雜，必須清楚了解勞動法令與實務執行流程，對於績效、獎金制度也仔細設計，透過盈餘分配精神採取團體績效，團隊合作才能留住人心、讓好人才願意為公司奮鬥。

雲嘉南分署秘書黃章一特地出席聆聽講座，他表示很高興邀請到温健宏經理分享IKEA在人才運用的經驗，他強調，分署今年持續透過講座，邀約不同領域的高階經營主管分享人才培育心法，希望能帶給企業不同的創新營運思維。講座，吸引近百位企業主管與人資人員參與，大家收獲不少。

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