下課20分鐘！石門國中、坪林國中下學期改實驗學校　新北市民都可唸

▲猴硐蒙特梭利實驗小學將成為台灣第一所公立蒙特梭利實驗小學。（圖／新北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

少子化影響小校招生率，新北市立石門國中、坪林國中將於110學年度轉型實驗國中，將成新北市首兩間公辦公營實驗國中；瑞芳區猴硐國小也將於110學年度轉型實驗小學，將成全國第一所公立蒙特梭利實驗小學，3校將於4月辦理招生說明會，只要設籍新北市皆可報名入學。

教育局長張明文表示，新北市鼓勵公立學校轉型成實驗學校，採「實驗與創新」的精神，提供學生多元適性的課程，達到全人教育的目標。同時融入在地歷史人文特色，重塑具有創生意涵的課程品牌，提供家長更多元的教育選擇。實驗學校可以較不受現行法令和體制限制，依照本身理念辦理課程，有更多的創新與彈性空間。

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▲石門國中將於110學年度轉型實驗，學生結合在地特色發展風箏課程。（圖／新北市教育局提供）

教育局表示，兩所實驗國中將分別以學校海洋及山林特色為主，結合在地創生機制，發展具有實驗精神的探索課程及關懷課程，並依據教育部課綱內容，以跨領域融入生活情境的方式引導學生學習，學生也能同時為會考及升學銜接做準備。

兩所學校學制上與一般國中不同，將兩學期分為春、夏、秋、冬共四個學季，10週上課後接續1到6週的假期，假期也將安排導師及課程諮詢師，輔導學生自主規劃社團活動、校外參訪或產業見習等活動，培養學生對學習的主動性。其中，石門國中也將課程時間改為每堂90分鐘、下課20分鐘，助學生融入課程討論。





▲福山國小預計於110學年度轉型為新北市第一所泰雅族原住民族教育實驗學校。（圖／新北市教育局提供）

教育局表示，5所公辦公營實驗學校皆採大學區制，只要設籍新北市皆可報名入學。石門實驗國中及坪林實驗國中簡章已公告於學校網站，首屆招生說明會將於4月10日上午及4月12日晚間各辦理1場，另猴硐蒙特梭利實驗小學亦預計於4月中旬舉辦招生說明會，詳細招生簡章近期會公告於學校網站。





▲坪林實驗國中將以美國知名學者N.Noddings的關懷倫理為理念基礎。（圖／新北市教育局提供）