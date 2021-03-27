1600公里外航母殺手　改良版戰斧飛彈「第二島鏈」便可發動攻擊

▲美軍「戰斧」Block5A反艦飛彈進行攻擊水面目標測試。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

美軍戰斧飛彈是一款對地殺傷力極強的巡弋飛彈，不過，隨著各國反航母戰力提升，中大型航母、萬噸驅逐艦和萬噸級以上兩棲戰艦陸續問世，反艦飛彈的升級成為美軍推進「反介入／區域拒止」戰略中關鍵一環，能給對手造成極大壓力。據悉，美軍「戰斧」Block5飛彈正配裝海上目標搜索系統，以追蹤和打擊1600多公里外的敵艦。

《澎湃新聞》報導，2009年7月，美國國防部宣布授予雷神公司一項價值1280萬美元的合約，合約規定雷神公司將為「戰術戰斧」研製一種新的導引頭，新的導引頭將使「戰術戰斧」具備攻擊艦船的能力。

「戰術戰斧」Block5巡弋飛彈是「戰斧」Block3的發展型號，彈長5.48公尺，彈頭重453公斤，射程1600公里，尾翼從4片減少到3片，彈上的零件數量也大幅減少。「戰術戰斧」具備對「時間關鍵性」和「時間敏感性」目標（TCT和TST）的打擊能力，準備時間也大幅縮短至4分鐘內。

「戰術戰斧」飛彈還能在戰區上空巡邏待機，並可在飛行過程中通過彈上衛星數據鏈重新指定目標。據了解，「戰斧」Block5分為三個不同的型號，其中，「海上打擊戰斧」Block5A射程雖有所降低，仍超過目前所有反艦巡航飛彈射程，接近反艦彈道飛彈射程。

▲美軍面臨對手海軍突破島鏈能力日益增加的風險。（圖／CFP）

此外，Block5A飛彈繼承「戰術戰斧」外形，具備一定隱身能力，可用於打擊航母戰鬥群，在艦載機防空圈外進行攻擊，威脅程度較高。就美國海軍現階段提出的「分布式殺傷」戰術而言，攜帶「戰斧」Block5A的水面戰艦或潛艇將變身為反航母火力平台，而且可在第二島鏈附近就發動攻擊，與空射型的AGM-158C、JSM等飛彈相互配合，與對手在「反介入／區域拒止」的主要戰區展開爭奪。