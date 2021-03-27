直擊撒哈拉沙塵暴衝大西洋　日太空人：日本也受大陸之苦

▲撒哈拉沙塵暴吹拂到大西洋畫面。（圖／翻攝自野口聰一推特）

記者劉亭／綜合報導

日籍太空人野口聰一時常在推特上傳各種太空生活，先前也多次分享空拍台灣照片，他26日貼出了「撒哈拉沙塵暴」吹向大西洋的壯觀畫面，想起家鄉也受到「大陸」沙塵暴之苦。

野口聰一貼出的照片中可見，撒哈拉沙漠受到季風吹拂，因此揚起大片沙塵暴，不斷向大西洋漂過去，和左方一片萬里無雲的藍天白雲，成為強烈的對比。他也因此回憶起家鄉日本，也受到大陸沙塵暴影響，相當辛苦。

許多網友看了照片後回覆，「真的太厲害了，這是只有野口先生在太空站才拍得出的照片，大西洋的藍、地球和宇宙的邊界線都太美麗了，謝謝你」、「最近日本沙塵暴真的很嚴重」、「沙怪獸襲來」、「超衝擊的照片，沙塵暴問題真的很難解決PM2.5、花粉、新冠肺炎」。

撒哈拉沙漠是世界最大的沙漠，也是最熱的荒漠，總面積超過9,400,000平方公里，和美國國土面積相當。近期由於強烈季風吹拂，沙漠塵土甚至飛越地中海抵達法國，造成當地天空、雪地都被染成黃色。

▲野口聰一曾發表台灣空拍照，標示台南市，成全球眾所矚目的焦點。（圖／記者林悅翻攝）