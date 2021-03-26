世新電臺迎向跨媒體廣播大未來　12業者聯手世新培育廣播好人才

▲ 9家業界電台與3家podcast平台共同為培育廣播人才而宣示。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新大學世新廣播電臺感謝業界媒體及平台對世新學生的肯定，提供時段與培訓世新大學學生節目製播，特別利用廣播人的節日－廣播節，同時也是FM88.1開播20週年的日子，舉辦產學合作啟動儀式，共同為聲音節目的產製而努力。

世新廣播電臺是我國最早由學校附設，供學生實習研究的廣播電臺，也是校園實習電台中，唯一曾經擁有調頻和調輻兩個頻道的電台，歷史悠久的世新電台培育了相當多的廣播人才。

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世新大學吳永乾校長在活動致詞時表示，因為世新電台紮實的實務訓練和人才備出的表現，才能有機會邀請到廣播先進們的支持，吳永乾校長也特別感謝這次合作的9家業界電台與3家podcast平台給予世新同學機會，吳校長說：文字是魔術，視頻描述外在世界，廣播是觸動內心，是不會抹滅，這會是一個雙贏的產學合作開始。

▲ 吳永乾校長感謝業界對世新學生的肯定。

此次合作涵蓋了北、中、南、東共9家廣播電台，包含北部的Alian 96.3原住民族廣播電台、大溪廣播電台、新聲廣播電台，中部的奇峰廣播電台、全國廣播電台，南部的大眾廣播電台、鳳鳴廣播電台以及東部的冬山河廣播電台、蓮友廣播電台。

大眾廣播電台袁韻婕董事長也在致詞時表示，因為疫情加上網路消費的改變，讓許多產業都因此調整作法，世新大學本次與不同媒體合作，相信同學們學習了創新技術搭配自身的創意能力，能為受到疫情打擊的傳統媒體帶來一些活水；本次合作為業界帶來大量的生力軍，並能達成畢業立即與就業接軌。

▲ 大眾廣播電台袁韻婕董事長表示此次合作能帶來大量的生力軍，並達成畢業立即與就業接軌。

除了傳統廣播媒體之外，此次世新大學也和3家Podcast平台業者合作，開設專屬世新廣播電臺的專區，對於利用Podcast節目製播進行溝通宣導，台灣電力公司也藉由次此世新廣播電臺與業界媒體合作的機會，分享其節目製播的經驗，台灣電力公司徐造華副總經理也表示很看好這次學校與業界的合作，他提到現今流行短資訊，台電製作「世界電力週報」希望鎖定小眾針對電力有興趣的聽眾，未來希望推出「電力大家講」，期望台電能成為走在前面的國營企業，並強調願意共同攜手為未來台灣的廣播及聲音產業發展開創新契機。

▲ 台灣電力公司徐造華副總經理分享台電利用Podcast節目製播進行宣導溝通的經驗。