沒抽到800元客庄券怒控客委會違憲！爭共享權　改400元更多人中

▲新北一名王姓男子因為抽中客庄券怒告客委會違憲。（圖／資料照）



記者林冠吟／新北報導

客委會109年為因應新冠肺炎疫情，提供14萬張的「浪漫客庄旅遊券」供民眾登錄抽籤，新北市一名王姓男子因沒抽到800元的客庄券，認為客委會獨厚已中獎的這14萬人，違反憲法平等比例原則，怒對客委會提起行政訴訟，新北地方法院審理後認為中籤機率人人相同，客委會作法並無不當，判王男敗訴。

判決指出，王男主張透過抽籤決定民眾能否領取「浪漫客庄旅遊券」，僅以「未中獎」回覆民眾，是排除民眾權利，以抽籤的方式進行更是限制人民因重大公共利益事件所產生的權利，欠缺法律依據，認為此次沒有領到客庄券，客委會有違依法行政原則。

王男主張，客委會發行14萬張的客庄券每份面額800元有瑕疵，直接排除96%申請民眾的權利，有超過340萬人皆被排除在外。他指出客委會有1.5億的特別預算，規劃1.32億元用在客庄券上，是為了讓更多人能享有行政利益，但客委會卻沒有說明採用面額800元的理由。

他更舉例如果面額改為400元，就可以讓28萬人持客庄券消費，受益人數明顯大於現行規劃，如果改成和動滋券面額相同的500元，也有22萬人能夠受益，若再將面額提高為600元與藝Fun券相同，也有18萬人可以受益。

他強調，如果客庄券的預算不變，還是能讓所有申請民眾都能分到，雖然面額僅有31元，卻有超過344萬人能夠受惠，這344萬人湧入客庄地區的消費，其所帶來的收益必定比14萬人還要與多得多。

王男強調，他向客委會提出行政訴訟，並不是僅為了自己沒抽中客庄券，而是基於主觀公權利主體範圍內所有權利人對資源應都享有共享權，而請求資源共享，是為了不讓自己的權利睡著，決心困獸猶鬥，讓其他人也可以享有利益，貫徹公平原則。

▲客庄券未中獎者頁面。（圖／資料照）



客委會則主張，規劃客庄券支出本意就是以現有的行政資源達到振興客庄的目的，本就不是人人有獎，和三倍券人人皆有的目的不同。客委會也強調，在開放申請之初，就已明訂規則，只要是國民皆可以登錄抽獎，已落實事前告知義務與憲法平等原則。

新北地院審理後，認為客庄券目的是為促進消費，並非社會福利救助性質，以抽籤的方式辦理並無不當。而對於王男所主張調降面額即可讓更多人受惠的方式，法官認為面額的高低將影響民眾的消費意願，難以認定有任何違法或不合理之處，調降面額能有更多人受惠是王男自己的主觀見解，無足採信，因此判定王男敗訴。

續電力最高12小時

【更多新聞】



姊撒447萬訂做混血兒 弟捐精烏克蘭找代孕...喜獲雙胞胎不分她



Mini cooper擦撞聯結車！衝破護欄墜大圳溝 駕駛緊抱黑柴驚逃



台南佳里殺人動機曝！狠男追求離婚女被拒 想同歸於盡母成刀下冤魂