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男子遭「總監級」設計師剪耳求償2萬元　負責人：不介意肉債肉償

▲譚先生理髮時遭設計師剪傷耳朵求償，店家稱不介意肉債肉償。（圖／翻攝看看新聞）

▲譚先生理髮時遭設計師剪傷耳朵求償，店家稱不介意肉債肉償。（圖／翻攝看看新聞）

記者魏有德／綜合報導

廣東佛山的譚先生20日前往一間理髮店剪頭髮，由於第一次到該店消費，他特地選了一名總監級的設計師操刀，不料，這名設計師剪到第三刀就「出槌」，將譚先生的耳朵剪下一塊肉，送醫後縫了3針。譚先生事後向理髮店求償5000元人民幣（約新台幣2萬元），不過，理髮店負責人原先生表示，最多只願意負擔2000元或不介意「肉債肉償」。

▲譚先生髮量雖然不多，仍挑選店內最好的設計師剪髮。（圖／翻攝看看新聞）

▲譚先生髮量雖然不多，仍挑選店內最好的設計師剪髮。（圖／翻攝看看新聞）

譚先生雖然髮量不多，但他首次在這間名為「TF·made」的理髮店消費，還是挑選了一位總監級別的設計師，希望能藉由設計師親自「操刀」發揮精湛的技術，讓自己變得更加有型。沒想到，設計師不僅剪下他耳朵一塊肉，還讓他的心裡蒙上一層陰影。

▲理髮店負責人願意「肉債肉償」。（圖／翻攝看看新聞）

▲理髮店負責人願意「肉債肉償」。（圖／翻攝看看新聞）

理髮店相關人員當下告訴譚先生，剪髮時誤傷耳朵這種事情並不罕見，同時安慰他不用緊張。不過，譚先生就醫後縫了3針，希望向理髮店提出誤工費及醫療費等5000元的賠償時，遭到店家拒絕。

理髮店負責人原先生指出，事發後有積極配合後續處理事宜，但公司最多只願意承擔2000元人民幣（約新台幣8000元），「 如果要剪我們一塊肉，我們也願意接受，髮型師（設計師）也願意接受。」

最終，雙方達成共識，由原先生賠償譚先生2550元人民幣，譚先生也答應不再追究責任，才結束這場「肉債肉償」的消費糾紛。
 

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