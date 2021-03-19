15歲屁孩上酒吧「18天撒百萬」！單親爸見戶頭崩潰：一生積蓄沒了

▲15歲的兒子上酒吧尋歡，把父親畢生的積蓄花光。（示意圖／unsplash）



記者柯振中／綜合報導

大陸廣西柳州一名張姓男子2月準備領錢過年，發現帳戶上的存款幾乎歸0，嚇得趕緊找銀行查帳。仔細一查以後，才發現是15歲的兒子上酒吧尋歡，18天內將錢全部花光，畢生積蓄歸0，讓張男相當痛苦。

綜合陸媒報導，張男2月時準備領錢過年，發現帳戶內的30萬（人民幣，下同，約新台幣131萬元）存款不翼而飛，怕遭到詐騙集團盜領，趕緊跑到銀行查帳。

調閱流水帳以後，張男發現，幾乎每筆消費都是出現在當地一間酒吧，消費時間還是在半夜，但他根本沒有去過，因此感到相當奇怪。

後來經過詢問，才知道是15歲的兒子瞞著他偷偷與朋友相約，跑到酒吧狂歡，當土豪撒錢，18次到店消費，先後買了24組要價8,888元（約新台幣3萬8,834元）的香檳，最貴的一次消費額，甚至高達3萬元（約新台幣13萬元）。

▼張男平時種植水果維生，沒想到一生積蓄被兒子砸光。（圖／翻攝《紫牛新聞》）



張男感到十分痛苦，他與妻子離異後，平時種植水果維生，帳戶裡的錢是他畢生的積蓄，原先打算日後兒子念高中、大學時，拿來當教育費，沒想到兒子只用了18天，就把錢全部花光。

至於是從什麼時候開始的？為何父親都沒發現？15歲的張姓學生坦承，當時正值寒假，他趁著父親睡著，半夜與同學偷溜，跑到酒吧消費，第一次豪氣地出手後，讓他感到相當新奇、刺激，心靈得到滿足。

▼張姓少年在酒吧狂歡，花光了父親辛苦種植水果得來的積蓄。（圖／翻攝《紫牛新聞》）



張姓學生怕父親發現，還把父親的手機拿來，將轉帳通知關閉，接著開始肆無忌憚地撒錢，直到戶頭空了才肯停手。張男相當無奈，到酒吧找負責人，兒子明明還沒滿18歲，為何可以進入消費，且酒吧是否有誘導消費的行為，兒子才會犯下這種錯。

收錢的酒吧負責人並未出面，張男已經找了當地警方尋求幫助，案件詳情為何，仍待進一步偵辦。而這件事也讓張男懊悔，平時一個人養家，工作忙碌，疏於關懷兒子的日常生活，可能也是因此才導致兒子犯下錯誤。

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