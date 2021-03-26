網購300隻母雞幼崽　飼主養大一看傻眼：全是公的

▲范先生網購母雞幼崽，沒想到長大後全數變成公雞。（圖／翻攝看看新聞）

記者魏有德／綜合報導

江西宜春的范先生首次創業養雞，透過淘寶平台購買了300隻母雞幼崽，想著長大後可以生雞蛋配種，擴大自己的養殖場。令他意外的是，這批母雞長大後，全數變成了公雞，求償無門的范先生看著這群打鬧喧囂的公雞特別煩惱，「現在雞又賣不掉，過了閹割期，人家又不要，再養也沒有錢養，所以現在特別困難。」

▲范先生飼養的公雞已經過了閹割期，賣不出去也養不起，令他很苦惱。（圖／翻攝看看新聞）

《看看新聞》報導，范先生於2020年10月向一家名為「秋竹禽業常年出售雞鴨鵝苗」的淘寶商家買了三百隻雞苗，當時有強調是要母雞苗，而且付款也是按照母雞苗的價格付款。可是，養了三個月後發現，雞有點不對勁，「說好的是購買300隻母雞苗，母雞和公雞價格不一樣，我是通過平台下單買的。養了一段時間之後發現有一半公雞一半母雞。」

范先生經過和賣家多次溝通後，賣家和平台退還他的雞苗款1050元人民幣（約4515元新台幣），可是隨著小雞繼續長大，經過檢查一看，居然全部都是公雞。

范先生看著這群公雞苦惱地表示，當初的賣家已經聯繫不上，平台也表示無能為力，當初是想藉由自己創業投入資本，「家裡經濟條件本不富裕，已經貼不起錢了。」對此，宜春市場監管局消費者權益保護科工作人員表示，會發函給賣家所在的市場監管部門，一起協調幫助范先生妥善解決問題。