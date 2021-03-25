蔡政府2年未公布「電力供需報告」　國民黨：公然違法不負責任

▲國民黨25日批評蔡政府2年未公布「全國電力資源供需報告」。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

記者蘇晏男／綜合報導

台灣電力到底夠不夠？近日經濟部能源局被踢爆已2年未公布「全國電力資源供需報告」，經濟部能源局副局長解釋是受到疫情及近年外在環境突發因素變化所致。不過，國民黨批評，2019年根本沒有新冠肺炎，為什麼當年未公布？蔡政府過去已被揭露11個會議停擺，現在又抓包此事，不但公然違法，更把國家政策視同兒戲，實在是不負責任。

臉書「中國國民黨 KMT」25日發文表示，台灣民意基金會23日民調顯示有高達54％民眾樂見藻礁公投通過，且盼三接移往別處，經濟部立刻出言恐嚇人民，宣稱不蓋三接就會缺電，甚至要增加燃煤。國民黨質疑，經濟部的邏輯漏洞百出，珍愛藻礁公投只是反對三接蓋在大潭藻礁地區，不是反對燃氣，為什麼經濟部沒有遷址計畫，或是其他穩定供電的方案？

接著，國民黨指出，民進黨當初保證台灣不缺電，現在變成只要不蓋三接就會缺電，是不是整體能源規劃有問題？當全民好奇到底台灣電力整體供需狀況的時候，才發現經濟部能源局，已經連續2年沒有公布「全國電力資源供需報告」。

根據電業法第91條規定：「中央政府應該針對中央主管機關應就國家整體電力資源供需狀況、電力建設進度及節能減碳期程，提出年度報告並公開。」

「顯然連續兩年沒有公布報告，已經違法！」國民黨表示，現在經濟部宣稱是因為疫情關係，因此沒有公布，問題是2019年根本還沒有新冠肺炎，為什麼當年沒有公布？台灣民眾電力供需狀況，直接影響到蔡政府的能源政策是否可行、能否維持穩定供電，請問經濟部到底是在怕什麼？

國民黨批評，「過去我們已經揭露，蔡政府的食安會報停開15個月、治安會報也是超過一年沒開，等11個會議停擺，現在又抓包電力供需報告連續兩年沒公開，不但公然違法，更把國家政策視同兒戲，實在是不負責任！」

國民黨的新冠肺炎說法，來自經濟部能源局副局長李君禮21日表示，去年與前年沒公布「全國電力資源供需報告」，是由於疫情及受近年外在環境的突發因素變化所致，同時他也反駁是因為台灣缺電才不敢公告。

另外，經濟部長王美花24日面對國民黨立委馬文君質詢該議題，則說是能源局的疏忽，將會盡快補上。