小三遭正宮扒光狂揍　圍觀男見她「上空」竟衝上前包圍

▲越南小三被狂揍。（圖／翻攝自S News）



實習記者周依儒／綜合報導

越南街頭日前發生一起暴力事件，一名小三被正宮和其家人追到街上狂揍，還遭到扒光身上衣物，讓她當街赤裸，一旁許多看戲的男性路人趕緊上前包圍住光著身體的小三，甚至有人脫下衣服給她穿上，場面混亂不堪。

▲小三衣服全被扒光。（圖／翻攝自S News）



綜合外媒報導，正宮氣憤表示，她的丈夫帶著這名小三一起到越南富國島遊玩，因此她就算把整個世界都掀了，也一定要找到這個小三好好教訓她一番，從影片中可以看到，正宮和她的家人聯手在街上狂毆、辱罵小三，隨後更把小三的衣服全部撕掉，讓小三當場忍不住哀嚎求饒。

▲小三完全無力反抗。（圖／翻攝自S News）



期間這名小三也有試圖起身穿上衣服並反抗，但由於人數差距，回擊也只是徒勞無功，最後只能無助地坐在地上任人擺布，而打鬥過程中旁邊也有許多看戲民眾，更有不少男性路人看到小三衣服被扒光後立即衝上前包圍她，還有人「英雄救美」脫下衣服給她穿上。

▲男路人趕緊脫外套護住小三。（圖／翻攝自S News）



不過，正宮與小三之間的紛紛擾擾尚未釐清，該影片就迅速在越南爆紅，引來不少網友討論，有人認為明明老公也有問題，但正宮卻一昧把錯怪到小三身上，且這樣私刑的行為還有可能讓自己觸法；也有人認為一旁男路人的善舉十分暖心，「破壞別人家庭，活該」、「丈夫呢，應該兩個一起打吧」、「打了小三然後呢？丈夫就會回來嗎」。

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