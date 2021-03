「沒人選過」國家主席？　越南總理阮春福破例成第一

▲越南現任總理阮春福將在國會中提名國家主席候選人。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者徐于文/綜合外電報導

現任總理阮春福(Nguyen Xuan Phuc)將在越南14屆國會中提名競選國家主席,是越南政府首次出現現任總理參選國家主席一職。國家事務副主席阮俊英(Nguyen Tran Anh)對此表示,「就今天為止,還沒有人自己競選過這職位。」

國會秘書長阮幸福(Nguyen Hanh Phuc)透露,目前確定66歲現任總理阮春福將提名國家主席候選人,而其餘職位候選人尚未公布。

國家主席是越南對內與對外事務最高代表,也是武裝部隊總司令。自前國家主席陳大光(Tran Dai Quang)於2018年病逝後,一直由阮富仲(Nguyen Phu Trong)擔任此職,他也將在4月1日國會不記名投票卸任。

新任國家主席將於4月2日宣誓就職。阮春福將在國會不記名投票下卸任總理,同日向國會提名下任總理人選。新總理也預計於4月5日就職。

越南政府於24日開始為期12天的14屆國民議會,針對25個領導職位進行投票,包括3大越南政治梁柱:國家主席、總理與國會主席。國會也將在未來幾天,分析2016年至2021年所達成工作以及待加強目標。

